El Festival del Barco Dragón Inclusivo regresa este sábado al río Duero: Todo listo para divertirse

El Festival del Barco Dragón Inclusivo "Dragones Solidarios" regresa este sábado al río Duero para ofrecer, por cuarto año, una jornada en la que piragüismo y valores como la solidaridad, la inclusión y la diversidad se unen con el fin de ofrecer el máximo disfrute a través del deporte.

Así quedó constancia en la presentación de esta nueva edición, celebrada en las oficinas de Caja Rural de Zamora, siempre presente en este tipo de iniciativas. Estamos encantados de colaborar y seguir colaborando con actividades como esta, que proporcionan una experiencia única", afirmaba Laura Huertos sobre la que considera "una a fiesta de la inclusión y la solidaridad con el eje central del río cuyo objetivo es pasar una jornada lo más agradable posible". Objetivo que volverá a perseguirse con el esfuerzo de los clubes locales, la federación, Azayca y otras muchas empresas asociadas.

El IV Festival Barco Dragón Inclusivo arrancará a las 10.30 horas en la playa de los Pelambres y estará abierto a todo aquel que quiera participar. Niños, jóvenes y no tan jóvenes podrán conocer de primera mano qué se siente sobre este tipo de embarcaciones durante varias horas (hasta las 14.00 horas). Además, según confirmó Román Mangas por parte de la organización -que corre a cargo de Actividades Náuticas con la colaboración de Canoa Kayak- habrá también actividades en tierra, destinadas a los más pequeños para que su entretenimiento y diversión no cese.

Román Mangas aseguró que todo está preparado para la cita. "Hemos elegido esta fecha porque todavía hace buen tiempo y el caudal del río es el adecuado para la navegación", indicó, añadiendo: "contaremos con cinco embarcaciones con sus cinco timoneles correspondientes, monitores y todas las medidas de seguridad requeridas". Una garantía para que todo participante que acude a la cita se centre solo en divertirse sobre el Barco Dragón.

En esta cuarta edición, que como bien señalaron desde el Ayuntamiento de Zamora, "es de gran relevancia por contar con la palabra inclusivo y poner en valor el río y servirse de él para algo tan importante como el ocio y el deporte", habrá un componente de ocio importante al que contribuirán también clubes de fuera de la provincia, llegados desde Talavera de la Reina y Valladolid. Un ejemplo de unión por un fin mayor que fue muy alabado desde Azayca, muy presente en este y otro tipo de actividades que fomentan la inclusión y la diversidad.

"Para nosotros es muy importante transmitir la importancia de la inclusión y el valor del ámbito social en estas actividades, iniciativas que se consiguen gracias al apoyo y compromiso que muestran durante todo el año tanto los clubes como Fundación Caja Rural, Ayuntamiento de Zamora y el resto de patrocinadores", indicaba Pilar de la Higuera, subrayando: "es este tipo de actuaciones las que demuestran como las personas, juntas, podemos avanzar; como en el Barco Dragón. Y es la generosidad de clubes y empresas, la voluntad de trabajar, la que nos ayuda a buscar que cada persona que acuda a nosotros se vea atendida".