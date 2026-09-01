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Baloncesto | Primera FEB

Ismael Tamba regresa al Caja Rural CB Zamora: Un viejo conocido para potenciar el juego interior

El pívot, que jugó para Saulo Hernández en la temporada 21-22, regresa tras acumular experiencia en Primera FEB con otros equipos

Ismael Tamba durante un partido con el CB Zamora.

Ismael Tamba durante un partido con el CB Zamora. / L. O. Z.

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C. J. T.

El Caja Rural CB Zamora recupera a un viejo conocido. Ismael Tamba, ala‑pívot cordobés de 25 años y 2,03 metros, regresa al club en el que dio sus primeros pasos como profesional en la temporada 2021/22, cerrando así un círculo que lo devuelve a Zamora tras tres campañas consecutivas compitiendo en Primera FEB.

Nacido en Puente Genil (Córdoba), Tamba se formó en la cantera del Unicaja, donde destacó desde categorías inferiores hasta debutar en la Liga ACB en la temporada 2019‑20, aún en edad juvenil.Ese mismo año fue parte de la generación dorada que conquistó el oro en el Europeo Sub‑18 de 2019, compartiendo equipo con Santi Aldama y Usman Garuba, dos referentes actuales del baloncesto español.

Tras su etapa en Marbella y su primera experiencia en Zamora, Tamba encadenó tres temporadas en Primera FEB, consolidándose como un interior físico, móvil y con capacidad para sumar en ambos lados de la pista. Primero jugó para el CB Clavijo, luego para CB Morón y por último con un Lucentum Alicante en el que coincidió con varios exjugadores azules como Jordan Walker.

Su regreso coincide con el ascenso del Caja Rural CB Zamora a la categoría en la que él mismo ha competido durante las últimas tres temporadas, un encaje natural para un jugador que conoce la casa y el nivel de exigencia.

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Con su incorporación, el Caja Rural CB Zamora cuenta ya con diez jugadores para su proyecto en Primera FEB esta temporada. Un curso cuyo primer compromiso tendrá lugar este jueves con motivo de la Copa de Castilla y León, competición en la que Tamba podría debutar y en la que también estarán Kristensen y Palmquist -ya de vuelta tras jugar con sus selecciones-. Incorporaciones importantes al trabajo diario, ya que Saulo Hernández cuenta ahora mismo con tres bajas en su roster.

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