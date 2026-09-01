El Atlético de Madrid ficha a Jonathan David, competencia para Julián

Como estaba previsto, el Atlético de Madrid cerró el fichaje de Jonathan David en las últimas horas de mercado. El delantero canadiense, de 26 años, aterriza en el Metropolitano procedente de la Juventus en calidad de cedido. Llega como competencia directa de Julián Álvarez, quien sigue en el ojo del huracán después de su frustrado fichaje por el Barça este verano. El argentino estaba loco por jugar en el Spotify Camp Nou, pero desde las oficinas de Canillejas le han cerrado la puerta en la cara a una posible salida.

El fichaje de Jonathan David por los colchoneros ha arribado a buen puerto tras cerrarse la cesión del delantero del Newcastle Nick Woltemade a la 'Juve'. Sola una vez los transalpinos finiquitaron la incorporación del gigantón alemán, dieron luz verde a la operación con el Atlético, que además se ahorra una parte del salario del jugador que abonará su exequipo.

David, a priori, competirá en Madrid con Julián por un puesto en el once colchonero. Aunque existe la posibilidad de que Simeone apueste alguna vez por alinear a ambos en la punta de lanza bajo el entramado táctico de un 4-4-2. No deberían considerarse jugadores incompatibles. Julián es un delantero mucho más móvil que el canadiense, algo más rematador que asociativo.

SU TRAYECTORIA

A sus 26 años, Jonathan David firma con el Atlético en plena fase de madurez. En la última temporada sus números han sido más bien discretos (8 goles y 5 asistencias el 46 partidos), pero durante sus cinco campañas en el Lille francés demostró que tiene la red entre ceja y ceja (109 goles y 26 asistencias en 232 encuentros).

Su explosión en la 'élite' antes de marcharse a jugar a la Ligue 1 tuvo lugar en el Gante belga. Allí, todavía siendo un crío, anotó en dos cursos 37 tantos y repartió 14 asistencias en 83 duelos. Esas cifras le valieron su pase a 'les dogues' `por la nada desdeñable cantidad de 27 millones de euros.

Ahora, David afronta el reto de ganarse la confianza de Simeone y competir de tú a tú con Julián, quien ahora mismo tiene a la afición colchonera de dientes tras todo lo sucedido este verano. "Estoy feliz de estar aquí. Es un club con mucha ambición. El objetivo cada temporada es ganar un trofeo", declaró recién aterrizado en la capotal al micrófono de 'El Chiringuito'.

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Hechos y no palabras es lo que esperan los aficionados del Atlético, necesitados de títulos de un tiempo a esta parte. Se rumorea que esta podría ser la última temporada del Cholo en el equipo y el objetivo del argentino es salir por la puerta grande.

Fuente: Sport