Primera Jornada
El Zamora CF termina la primera jornada undécimo: Fermín le gana la partida a Kike Márquez
El último duelo de la jornada inaugural del Grupo 1 tuvo claro "sabor zamorano"
C. J. T.
La primera jornada de liga en el Grupo 1 de Primera RFEF ha concluido este lunes con la disputa de un partido interesante para la afición rojiblanca: UD Logroñés-CD Extremadura. Duelo que acabó con 2-1 en el marcador.
El interés del Zamora CF y su afición sobre este partido nacía tanto del aspecto competitivo, ya que los riojanos serán rivales este domingo del equipo de Óscar Cano; como del sentimental, ya que sobre el terreno de juego se enfrentaban varios exjugadores del club, entre los que destacaban Fermín Sobrón y Kike Márquez.
En esta ocasión, el portero y sus compañeros se llevaron la victoria al imponerse por 2-1 al bloque extremeño en un partido en el que otros dos exrojiblancos tuvieron protagonismo: Marcos Baselga hizo el 1-0 y Rodrigo Escudero puso el 1-1 en el marcador. El gol de la victoria local lo hizo Zabala, en el minuto 92 de partido.
Con este resultado, el Zamora CF termina la primera jornada en undécima posición y jugará su segundo partido en casa contra el tercer clasificado.
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