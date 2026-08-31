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Primera Jornada

El Zamora CF termina la primera jornada undécimo: Fermín le gana la partida a Kike Márquez

El último duelo de la jornada inaugural del Grupo 1 tuvo claro "sabor zamorano"

Imagen del once del UD Logroñés, próximo rival del Zamora CF.

Imagen del once del UD Logroñés, próximo rival del Zamora CF. / UD Logroñés

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C. J. T.

Zamora

La primera jornada de liga en el Grupo 1 de Primera RFEF ha concluido este lunes con la disputa de un partido interesante para la afición rojiblanca: UD Logroñés-CD Extremadura. Duelo que acabó con 2-1 en el marcador.

El interés del Zamora CF y su afición sobre este partido nacía tanto del aspecto competitivo, ya que los riojanos serán rivales este domingo del equipo de Óscar Cano; como del sentimental, ya que sobre el terreno de juego se enfrentaban varios exjugadores del club, entre los que destacaban Fermín Sobrón y Kike Márquez.

En esta ocasión, el portero y sus compañeros se llevaron la victoria al imponerse por 2-1 al bloque extremeño en un partido en el que otros dos exrojiblancos tuvieron protagonismo: Marcos Baselga hizo el 1-0 y Rodrigo Escudero puso el 1-1 en el marcador. El gol de la victoria local lo hizo Zabala, en el minuto 92 de partido.

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Con este resultado, el Zamora CF termina la primera jornada en undécima posición y jugará su segundo partido en casa contra el tercer clasificado.

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