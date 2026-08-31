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Fútbol

El Zamora CF "B" salda con nota una nueva prueba en Coreses

El filial rojiblanco salda sin derrota el triangular disputado en "El Prado"

Formación del Zamora CF «B» en su visita al campo municipal «El Prado» de Coreses. | CANTERAZCF

Formación del Zamora CF «B» en su visita al campo municipal «El Prado» de Coreses. | CANTERAZCF

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J. B.

El Zamora CF "B" cerró una nueva semana de pretemporada con buenas sensaciones al saldar sin derrotas un nuevo y exigente ensayo en "El Prado". El filial se desplazó hasta el campo de Coreses para afrontar un triangular frente a dos rivales exigentes: el CD Coreses, anfitrión de la cita; y el CD Munibar Pizarrales de Salamanca.

El equipo de Alberto "Chaquetín" González abrió el test frente al conjunto charro, al que superó por un claro 3-1 en el marcador; un resultado que refrendó después frente al voluntarioso cuadro local, con el que acabó firmando tablas (1-1). Con estos resultados, la pretemporada rojiblanca alcanza su desenlace, restando una última prueba que tendrá lugar el sábado ante el CF San Agustín de Guadalix.

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