El Zamora CF "B" salda con nota una nueva prueba en Coreses

El Zamora CF "B" cerró una nueva semana de pretemporada con buenas sensaciones al saldar sin derrotas un nuevo y exigente ensayo en "El Prado". El filial se desplazó hasta el campo de Coreses para afrontar un triangular frente a dos rivales exigentes: el CD Coreses, anfitrión de la cita; y el CD Munibar Pizarrales de Salamanca.

El equipo de Alberto "Chaquetín" González abrió el test frente al conjunto charro, al que superó por un claro 3-1 en el marcador; un resultado que refrendó después frente al voluntarioso cuadro local, con el que acabó firmando tablas (1-1). Con estos resultados, la pretemporada rojiblanca alcanza su desenlace, restando una última prueba que tendrá lugar el sábado ante el CF San Agustín de Guadalix.