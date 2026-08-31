El Memorial Manuel Camba cumple un cuarto de siglo este sábado: Cierre de pretemporada pistacho de alto nivel ante UBU San Pablo Balonmano Burgos

El Memorial Manuel Camba cumple este sábado nada menos que 25 ediciones. Un cuarto de siglo que festejará con un partido de alto nivel entre el BM Caja Rural Zamora y el UBU San Pablo, broche a la exigente pretemporada pistacho de cara a su regreso a División de Honor Plata. Sin embargo, la conmemoración no se ceñirá solo a este partido, abarcará toda una jornada de encuentros en los que diferentes escuadras del club de los "Guerreros de Viriato" volverá a rendir homenaje al precursor del balonmano en la ciudad.

Una cita en honor al precursor del balonmano en Zamora

El espíritu de aquel profesor de Educación Física que inició la práctica del balonmano en Zamora sigue presente en el club que abandera esta disciplina a las orillas del Duero. Así se hizo notar en la presentación del XXV Memorial Manuel Camba, una cita imprescindible en el calendario deportivo, como bien apuntó el concejal Diego Bernardo en la presentación del torneo.

Bernardo resaltó la importancia del torneo, ya no solo como habitual cierre de la pretemporada pistacho, también como evento para rendir homenaje a la importante figura de Manuel Camba y un deporte que ha crecido exponencialmente con el paso de los años. Una celebración que "es uno de los torneos decanos de Castilla y León" y que permitirá palpar la ilusión existente por el Balonmano Zamora de cara a su vuelta a la segunda categoría nacional.

Octavio Magadán explica los pormenores del torneo durante su presentación. / Victor Garrido

Esa realidad quedó reafirmada por las palabras de Octavio Magadán, gerente del Balonmano Zamora y en su día jugador del club. "Manuel Camba fue el precursor del balonmano de la ciudad y entrenó a muchos de los que ahora dirigen este club", aseveró Magadán, para resaltar que se honra su labor tanto con este torneo como en el día a día, apostando siempre por la base en el primer equipo: "cuatro canteranos están haciendo la pretemporada con el conjunto de División de Honor Plata y cinco jugadores locales más tienen ficha con el primer equipo. Casi la mitad de la primera plantilla es zamorana. Eso es importante para nosotros".

El arraigo pistacho por el balonmano

El cuidado por el arraigo del balonmano en Zamora quedó presente en la puesta de largo del campeonato con la asistencia de Sergio Mangas, canterano del club. El jugador, que ya ha debutado con el BM Caja Rural de Zamora y volvió a dejarse ver la semana pasada ante Base Oviedo, no dudó en señalar que "empezar en la base del club y jugar con el primer equipo es el sueño de todo niño" que viste la elástica pistacho. Una ilusión transmitida, compartida y marcada por los compañeros y referentes, como fue Jortos en su caso. "Siempre fue mi ídolo", comentó, afirmando: "lo máximo a lo que aspiro es a jugar para el primer equipo, como hizo él".

UBU San Pablo, prueba de fuego

El XXV Memorial Manuel Camba cerrará la pretemporada del BM Caja Rural Zamora y servirá como "prueba de fuego" dirigido por Felipe Barrientos, quien resaltó que su rival será un duro escollo este sábado en el pabellón Ángel Nieto, escenario del duelo a partir de las 19.00 horas. "Hemos buscado equipos que se encuentren en la realidad en la que vamos a competir, conjuntos que el año tuvieron trayectorias en ligas superiores y, en ese sentido, UBU San Pablo BM Burgos es ese perfil. Es un conjunto potente, un equipo de fase de ascenso con un proyecto y unos objetivos diferentes a los nuestros que nos va a obligar a rendir al máximo".

Barrientos destacó que, además, la entidad del rival permitirá al BM Caja Rural Zamora vivir un test "de alta exigencia" de cara a un elemento importante para la temporada: "nos permitirá trabajar a la hora de estar preparados para hacernos fuertes en casa, que es una de las prioridades dentro de esta temporada para mí como entrenador".

Una jornada cargada de partidos

En cuanto al resto de la jornada, el XXV Memorial Manuel Camba contará en esta ocasión con tres escenarios diferentes: el pabellón de la Universidad Laboral, el Manuel Camba y el Ángel Nieto.

En el primero de esas pistas tendrán lugar los encuentros de base del Balonmano Zamora, antesala de la primera gran cita: el choque entre el BM Zamora de Segunda División y el Zasvisión BM Laguna de Primera que se disputará en el Manuel Camba a partir de las 17:30 horas. La última cita, el broche al día en honor al precursor del balonmano, será ese BM Caja Rural-UBU San Pablo de las 19.00 horas en el Ángel Nieto.

Gratis para los ya 600 socios del club

En cuanto al acceso para la disputa del gran partido de la jornada, Octavio Magadán recordó que la entrada será gratuita para los socios e invitó a la afición a renovar su compromiso con el club durante estos días antes del choque. Una invitación que espera impulse los números de una campaña de socios que avanza a buen ritmo y cuenta ya con nada menos que 600 carnés vendidos.