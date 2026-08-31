Ciclismo /BTT
La IX Ruta BTT Manganeses de la Lampreana tiene nuevos ganadores
Rubén Pascual y Eva Ortega dominan en Manganeses
En la distancia corta de 30 kilómetros, Tania Garzón fue tercera en la clasificación general, tan solo superada por Óscar García y Mario Martínez
Rubén Pascual y Eva Ortega fueron los grandes vencedores de la IX Ruta BTT Manganeses de la Lampreana, prueba que contó con la participación de decenas de ciclistas que desafiaron a un duro circuito de 50 y 30 kilómetros para disfrutar de deporte y naturaleza. Con un tiempo de 1:44:34, Rubén Pascual se alzó vencedor de la prueba larga, tras cruzar la línea de meta al sprint y superar por centésimas de seguido a Carlos Otero Calzón, del Cansinos Bike, que fue segundo. Mientras, el podio lo completó Pedro Castro.
Por lo que se refiere a las féminas, Eva Ortega, del VBikes Team, rubricó un verdadero carrerón. Fue primera en su clasificación y quinta en la general. El podio lo completaron Marta Cartagena, del Cansinos Bike, y Claudia López.
En la prueba "corta", de 30 kilómetros, también hubo nivel y espectáculo. El primero en meta fue Óscar García, del Cansinos, que cruzó la meta en solitario. Segundo de la general fue Mario Martínez, mientras que Tania Garzón fue tercera general y primera fémina con un magnífico tiempo de 1:21:35. El podio masculino lo completó Alesander Huertos, mientras que el femenino se cerró con Laura Calo y Carla San Bernardo.
En Manganeses de la Lampreana también hubo espacio para las bicis eléctricas, que contaron con su propia clasificación. En los 50 kilómetros, Luis Márquez, Jesús García y Alberto Nogueras se repartieron el primer, segundo y tercer puesto, mientras que la clasificación E-30 concluyo con Víctor Cimarra al frente, seguido de Manuel Calvo, Jesús García y Miguel Ángel del Estal.
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