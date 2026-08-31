Guillermo Medina, jugador del Balonmano Zamora: "Hay muchas ganas de jugar en Plata"

Guillermo Medina ejerció durante la presentación del XXV Memorial Manuel Camba como capitán de los "Guerreros de Viriato", estatus que alcanza esta temporada acompañando al veterano Guille como representante del vestuario zamorano. Un puesto que, aseguró, asume con "orgullo" y desde el que espera aportar a un equipo que vuelve "con ilusión y hambre" a la División de Honor Plata.

Dispuesto a ejercer por y para sus compañeros

Medina, uno de los referentes del equipo en los últimos años, se estrena este año como segundo capitán pistacho. "Para mí es todo un orgullo", afirmaba, mostrando su compromiso por "ser un apoyo constante para Guille, que es el primer capitán, y para el resto de compañeros". Un sentimiento que le llevará a ayudar en todo lo que esté en su mano, tanto dentro como fuera de la pista. “Todo lo que me pidan los jugadores, siempre intentaré ayudar en lo que pueda”, señaló, subrayando la responsabilidad que implica representar al grupo en una temporada especialmente exigente.

Una pretemporada dura y un modelo de juego en construcción

El extremo del BM Caja Rural Zamora valoró también las sensaciones que deja la pretemporada, marcada por un alto nivel de exigencia física y táctica. “Está siendo muy dura, con muchas sesiones y mucho ritmo”, reconoció. El equipo, que ascendió el pasado año desde Primera Nacional, se ha medido en estas semanas a rivales de la categoría, lo que ha permitido calibrar el nivel real del grupo. “Hemos competido todos los partidos. Se nos han escapado por detalles propios de la pretemporada, pero el equipo está cogiendo forma”, afirmó, recalcando que para muchos el salto de categoría es nuevo y requiere de un tiempo de adaptación.

Imagen de la presentación del XXV Memorial Manuel Camba en el Ayuntamiento de Zamora / Victor Garrido

Precisamente, sobre ese proceso, Medina aseguró que dentro del BM Caja Rural Zamora las piezas van encajando con el día a día. Tanto a la hora de integrar a los nuevos jugadores como cuando se trata de adaptarse a los modelos de juego que propone el nuevo técnico, Felipe Barrientos. "Vamos poco a poco asimilando los sistemas", indicó, asegurando que todos los fichajes “han venido con muchas ganas y están dando el nivel”, pero pidiendo también algo de tiempo, ya que "la propuesta es completamente nueva —ataque, defensa, repliegue y contraataque—", si bien es vista con buenos ojos y el grupo se está entregando al máximo por cumplir con los objetivos previstos: “Lo está cogiendo todo el mundo con muchas ganas”.

Regreso a Plata: ilusión y hambre competitiva

Por otra parte, Medina confirmó que la vuelta del BM Caja Rural Zamora a División de Honor Plata es toda una alegría y que los "guerreros de Viriato" se encuentran ilusionados por volver a esa segunda categoría nacional y competir al máximo nivel. Un salto de exigencia que el vestuario afronta con enorme motivación. “Por fin podemos jugar otra vez en Plata y está todo el mundo muy contento”, afirmó Medina, recordando que para muchos". Para muchos "será su debut en la categoría", y si bien demanda más trabajo y esfuerzo por parte de los pistacho, también genera un plus de energía: “Hay mucha gente que no la ha probado y tiene muchísimas ganas. Es una categoría muy competitiva y se disfruta mucho”.