Budimir, de penalti, confirma el sólido arranque de Osasuna

Un gol de Ante Budimir de penalti decidió el Osasuna-Getafe de la tercera jornada de LaLiga para poner al conjunto rojillo en puestos europeos y dejar al equipo madrileño con una victoria y dos derrotas.

El delantero de Osasuna desequilibró un encuentro parejo que no tuvo un dueño claro y que sitúa al equipo de Luis Miguel Ramis con 7 puntos y sin conocer la derrota, en un arranque de temporada sólido con solo un gol encajado.

El Getafe lo intentó hasta el final, pero no logró desordenar al equipo local y crear el suficiente peligro para sumar en Pamplona.

Tras 40 minutos de un partido sin dueño en el que ninguno de los dos equipos pudo dominar el choque, el árbitro, tras revisión del VAR, señaló penalti por agarrón de Djené sobre Budimir a la salida de un córner. El croata engañó a David Soria y puso el 1-0 en el marcador.

Ambos equipos tuvieron fases de dominio del balón, pero no fueron capaces de generar ocasiones de peligro ante dos guardametas que no realizaron intervenciones.

Además del gol, lo más relevante hasta el intermedio fue la presencia del portero visitante, David Soria, que batió el récord de titularidades consecutivas en Primera División, con 193. Por parte de Osasuna, Herrando tuvo que ser sustituido por lesión. En su lugar entró al campo Boyomo.

Osasuna - Getafe. / JESUS DIGES / EFE

Tras el descanso y la entrada de Dubasin en Osasuna, los rojillos trataron de estirar la banda derecha, pero fue el Getafe el que más se acercó en una jugada que terminó en gol de Enes Ünal tras un pase de Andrés García, que posteriormente fue anulado por fuera de juego del delantero turco.

Los locales, en un bloque defensivo más bajo, se dedicaron a aguantar el empuje visitante. Tras los primeros minutos, el partido recuperó la dinámica de la primera mitad en la que ambos equipos trataban de controlar, el Getafe con la necesidad del resultado en contra y Osasuna para cerrar el partido.

Ambos intercambiaron golpes. Los azulones tuvieron la ocasión más clara en la bota izquierda de Terrats cuando remató un centro al área. Fue Sergio Herrera quien sacó el disparo en la línea de gol.

Por parte de los de Ramis, Barja tuvo un disparo por encima de la portería y un globo de Dubasin también sembró el peligro en la meta visitante.

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Los cambios de ambos entrenadores no lograron cambiar el estilo de partido. Durante los minutos finales, el Getafe se volcó a por el empate y encerró a Osasuna, que trató de sorprender al contraataque, sin eficacia.