El Bar Reyes Católicos se lleva la Liga de Verano de Toro

La Liga de Verano de fútbol sala de Toro bajó el telón de una nueva edición el pasado fin de semana con una final vibrante en la que Bar Reyes Católicos se impuso como campeón. El conjunto cermeño se impuso por 4‑1 a Tintorería Limper, logrando así su tercer título y consolidando un dominio que se extiende ya durante varias ediciones.

Tintorería Limper, pese a la derrota, firmó un torneo notable y alcanzó una final en la que plantó cara al vigente campeón, confirmando su crecimiento y competitividad dentro de la liga. Un trabajo que recibió su recompensa dentro de los galardones individuales otorgados al término de la competición.

Premios individuales

Precisamente, el jugador revelación del torneo fue uno de los miembros del subcampeón, Nuno Jorge; además, su compañero Álvaro González fue elegido como mejor portero. Mientras que los galardones de Máximo goleador y de mejor jugador fueron para el campeón, Bar Reyes Católicos. David Montoya fue premiado con el trofeo al artillero de la liga y Sergio Cano como participante más destacado de la edición.

Momentos de emoción

Además, hubo momentos para la emoción y el recuerdo, como el vivido en el homenaje a Alfonso de la Calle, guardameta de Construcciones de la Calle‑Talleres Fortuoso, distinguido como jugador más veterano de la Liga por su compromiso y participación continuada.

Quesos Chillón gana la Liga Kids

Por su parte, la fiesta del fútbol sala en Toro no podía estar completa sin el broche de oro a la Liga Kids, la competición de cantera que volvió a tener gran protagonismo. En esta ocasión, finalizando con un último partido que registró el mismo resultado que la Liga de Verano: 4-1. Esta vez, coronando a Quesos Chillón como campeón sobre un Blacklist FC que alcanzó la final. El podio lo completó Falcons, que superó por 3‑1 a Pozoantiguo FC.

Formación de Quesos Chillón, campeón de la Liga Kids en Toro. / Cedida

Con el cierre de la presente edición la Liga de Verano de Toro se consolida como una de las citas deportivas más representativas del deporte cermeño. Un evento capaz de reunir a equipos de diferentes edades y de aunar tanto competición como buen ambiente y carácter festivo sobre la pista. Un exponente de valores y sensaciones que ya es tradición en las fiestas de San Agustín.