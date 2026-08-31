Atletismo
Adrián Hernández se impone en el Cross del Eria de Morales del Rey
Raquel Maestre Tabernero fue la ganadora femenina
A. O.
Decenas de corredores tomaron parte en el Cross Ribera del Eria, prueba desarrollada en Morales del rey y que pone el broche final al verano deportivo en la localidad. La jornada comenzó con las carreras infantiles, donde los más pequeños disfrutaron del atletismo arropados y aplaudidos por vecinos y familiares que se acercaron a la zona, para continuar con la salida para los senderistas.
Poco después, sobre las 19.30 horas, comenzó la carrera de 7 kilómetros. Con un tiempo de 24.18.11 llegó a meta el primer corredor. Se trataba de Adrián Hernández, integrante de la Agrupación Montañera Zamorana, que fue el más veloz durante el recorrido. Cinco segundos más tarde, y pugnando la victoria en todo momento, llegó a término Jorge Rodríguez Benéitez, del Caja Rural Vino de Toro, para completar el trío de vencedores con Eduardo Yusto.
En cuanto a las mujeres, la primera en llega a meta fue Raquel Maestre Tabernero. La corredora fue la primera fémina y la décimo segunda en la general, con un crono de 29:25:02. La siguiente en cubrir los 7 kilómetros fue Noemí Martínez Castellanos, del Atletismo Benavente, para concluir con Mirian Prada.
Una vez con todos los participantes en meta, tuvo lugar la tradicional entrega de medallas para los ganadores en las distintas categorías que puso el broche final a una buena tarde en Morales donde el deporte fue el mejor nexo de unión.
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