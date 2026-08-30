Sanabria recupera con excelencia su travesía a nado: Estos fueron los ganadores

La Travesía a Nado Lago de Sanabria celebró este domingo su octava edición, capítulo que se desarrolló con una numerosísima participación despidiendo el verano surcando las aguas de uno de los parajes más emblemáticos de la provincia. Una jornada sobresaliente que sirve como punto y seguido a una prueba de la que quedó claro que había ganas, pues no pudo celebrarse en 2025.

Nadie quiso perderse la vuelta de la Travesía a Nado Lago de Sanabria y, por ello, las listas de inscripciones se completaron con celeridad en los días previos a una mañana de deporte y compañerismo en la que se disputó la prueba en cuatro distancias: 800, 1.500, 3.000 y 6.000 metros. Todas ellas bajo el escrutinio de los drones y la colaboración de una Federación de Salvamento y Socorrismo que se encargaron de la siempre fiable seguridad.

Cien nadadores en la distancia corta

La distancia para nóveles y velocistas, los 800 metros, contó con casi un centenar de nadadores. Un gran número de participantes entre los que sobresalió Alejandro López, del CD Natación Zamora, que se alzó como ganador por delante del abulense Manuel Delgado y de su compañero de club Diego Fernández. Un triunfo que, en féminas, fue para Nuria Ramos (Natación Castilla Burgos).

Varios nadadores se aproximan a la meta en la Travesía a Nado Lago de Sanabria 2026. / Cedida

Un "milqui" cargado de color

En los 1.500 metros, una de las pruebas favoritas de los habituales a la cita con Sanabria, el ganador fue Diego Fernández. El deportista del CD Natación Zamora fue el claro protagonista de entre los casi 130 nadadores que tomaron la salida de la distancia, sumando así su segunda presea en el lago. Una victoria que firmó alcanzando la meta por delante del salmantino Pablo Piriz y de la burgalesa Nuria Ramos, ganadora en féminas.

Fernández y Ramos dominan también en los tres kilómetros

La exhibición de Diego Fernández no finalizó en los 1.500 metros y el deportista del CD Natación Zamora se adjudicó también los tres kilómetros de nado. esta vez por delante de Theodor Andrés Delmonaco y del salmantino Manuel Delgado. Y, como Fernández, Nuria Ramos volvía a erigirse en protagonista dentro de la categoría femenina con su tercera victoria.

La prueba reina, para Galicia y Burgos

La prueba reina, los 6.000 metros, fue la única prueba de la presente edición que tuvo un ganador llegado desde fuera de la provincia. Iker Pérez, del Club Natación Galaíco, fue el campeón al completar los seis kilómetros de distancia por delante de Diego Gutiérrez (CDN Las Anclas) y de Santiago Rojas (M. Sevilla), que dieron lugar a un podio sin representación zamorana. Fernando Casado (Benavente Natación) e Israel Peralta (CD Natación Zamora), fueron los que más cerca se quedaron al finalizar en séptima y octava posición, respectivamente.

En cuanto a la categoría femenina, Sara Fernández rompió el monopolio de su paisana Nuria Ramos y puso el nombre del CD Tizona Burgos en lo más alto del podio sanabrés, superando en línea de meta tanto a Olaya Serrano (CD Natación Avilés) como a Silvia Sánchez (CD Natación Menditxo), que completaron el último podio de la octava edición de esta Travesía a Nado Lago de Sanabria.