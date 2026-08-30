Fútbol
La Peña Barcelonista Viriato de Zamora disfruta a lo grande su sexto aniversario en Villardeciervos
Los peñistas vivieron una bonita jornada de convivencia
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A. O.
Los aniversarios están para ser celebrarlos, y eso lo tienen bien claro en la Peña Barcelonista Viriato de Zamora que disfrutaron a lo grande de su "sexto cumpleaños". Seguidores de los colores azulgrana compartieron una bonita jornada de convivencia en Villardeciervos donde no faltó la parte deportiva, con la celebración de varios partidos; la lúdica en la playa fluvial cervata y la gastronómica, con un almuerzo de convivencia. Además, los miembros de esta Peña recibieron de manos de Onésimo Sánchez un obsequio (un balón con los que se disputaban los partidos hace años), todo un tesoro para los amantes del balompié.
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