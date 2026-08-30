Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo: "Acabamos con buenas sensaciones y hay ganas de que empiece la temporada"

Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo, se mostró satisfecho con la evolución de su equipo a lo largo de una pretemporada que cerró ayer con un empate frente al conjunto juvenil del Unionistas de Salamanca CF. Un duelo que, más allá del resultado, dejó buenas sensaciones para el técnico.

Un último amistoso muy igualado

Cortés destacó que el encuentro fue “muy disputado” ante "un rival joven, dinámico y con una idea de juego muy definida". Aun así, el Villaralbo logró imponer su plan durante gran parte del primer tiempo.

Buen primer tiempo

El entrenador subrayó que su equipo fue “superior” en esos primeros 45 minutos, generando numerosas ocasiones cada vez que lograba atacar y defendiendo con solvencia las iniciativas del conjunto salmantino, al que calificó como “un rival muy poderoso y con mucha calidad”. "El partido estaba yendo por dónde queríamos", aseguró el técnico del CD Villaralbo.

Bajón en la segunda mitad

En la segunda mitad, el técnico reconoció que el equipo sufrió un pequeño bajón, algo que atribuyó también al mérito del Unionistas, que consiguió remontar el 1‑0 inicial y ponerse por delante. Sin embargo, el CD Villaralbo reaccionó con determinación tras encajar el segundo tanto. Cortés explicó que el equipo volvió a asumir la iniciativa y a controlar el juego, logrando el empate gracias al gol de Miguel Blanco y dejando la sensación de que, con unos minutos más, la victoria habría sido posible.

Sensaciones positivas

Más allá del resultado, Pablo Cortés se mostró “muy satisfecho” con la pretemporada realizada. Aseguró que cada día se aprecian avances en los aspectos trabajados y que el equipo llega al inicio liguero con buenas sensaciones y con la convicción de que el trabajo está dando sus frutos. “Lo importante es que las sensaciones son buenas y tenemos muchas ganas de empezar la temporada”, concluyó.