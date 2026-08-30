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Fútbol / Primera RFEF

José Albert Andrés cierra la plantilla del Zamora CF

El jugador, lateral izquierdo de 22 años, llega en calidad de cedido del Castellón

José Albert, nuevo jugador del Zamora CF

José Albert, nuevo jugador del Zamora CF / Cedida

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P. F.

El Zamora CF ya ha encontrado la última pieza de su plantilla 26-27, con la que luchará por ascender a Segunda División. El club rojiblanco y el CD Castellón han alcanzado un acuerdo para la cesión simple, y por una temporada, de José Albert Andrés, lateral zurdo de 22 años que llega dispuesto a continuar con su buena proyección.

Formado en las categorías inferiores del Castellón, dio el salto al Ibiza, donde jugó en calidad de cedido durante una temporada y media. En este último curso, ha sido un hombre importante en el conjunto balear con el que disputó 26 partidos y anotó dos goles.

Con su incorporación, el Zamora CF remata la plantilla de cara a una temporada exigente, sumando una nueva pieza con experiencia en la categoría al equipo dirigido por Óscar Cano.

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Desde el Zamora CF dieron la bienvenida a José Albert Andrés y le desearon el mayor de los éxitos durante esta nueva etapa como jugador rojiblanco.

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