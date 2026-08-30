José Albert Andrés cierra la plantilla del Zamora CF

El Zamora CF ya ha encontrado la última pieza de su plantilla 26-27, con la que luchará por ascender a Segunda División. El club rojiblanco y el CD Castellón han alcanzado un acuerdo para la cesión simple, y por una temporada, de José Albert Andrés, lateral zurdo de 22 años que llega dispuesto a continuar con su buena proyección.

Formado en las categorías inferiores del Castellón, dio el salto al Ibiza, donde jugó en calidad de cedido durante una temporada y media. En este último curso, ha sido un hombre importante en el conjunto balear con el que disputó 26 partidos y anotó dos goles.

Con su incorporación, el Zamora CF remata la plantilla de cara a una temporada exigente, sumando una nueva pieza con experiencia en la categoría al equipo dirigido por Óscar Cano.

Noticias relacionadas

Desde el Zamora CF dieron la bienvenida a José Albert Andrés y le desearon el mayor de los éxitos durante esta nueva etapa como jugador rojiblanco.