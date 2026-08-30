Fútbol / Primera RFEF
Izan Yurrieta, jugador del Zamora CF tras empatar ante el Athletic de Bilbao B: "Nos merecimos ganar"
"Estaría más satisfecho si hubiesen valido los dos goles, pero sí, estoy contento”, admitió el rojiblanco
Izan Yurrieta fue uno de los grandes protagonistas en el debut en Liga del Zamora CF. A pesar de salir mediada la segunda mitad, cuando realmente el equipo ofreció una mejoría en su juego, el futbolista fue autor de dos goles, el primero anulado, que permitieron sumar el primer punto de la temporada (1-1). Él mismo, al término del choque ante el Athletic de Bilbao B, recordaba que estos encuentros ante filiales “siempre son complicados”. “Los jugadores tienen mucho ritmo y calidad. La verdad es que me he sentido cómodo, en las anteriores temporadas no había visto tanta puerta. Estaría más satisfecho si hubiesen valido los dos goles, pero sí, estoy contento”, admitió.
Respecto a cómo vio al equipo, en conjunto, en esta primera jornada, Izan indicó en rueda de prensa que el vivido este sábado “era una primera toma de contacto, veníamos con buenas sensaciones y creo que el equipo ha estado bien. Pienso que nos merecimos ganar y por cosas que no dependen de nosotros no nos llevamos los tres puntos. Pero veo al equipo con ganas, ilusionado y con ganas de hacer cosas bonitas”. En este mismo sentido, y hablando de la juventud que reina en la plantilla, aseguró que ve a todos preparados, con hambre y ganas. “Pienso que hay buena conexión y creo que podemos hacer una temporada bonita”, avanzó, no sin reconocer también la gran competencia (sana) que hay en el vestuario por estar en el once. “Nos vamos a hacer mejores unos a los otros y yo creo que nos viene bien”.
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