Atletismo
La III edición del Trail “Rincón de Aliste” en Viñas abre su plazo de inscripción
La prueba, que se celebrará en octubre, cuenta con cuatro modalidades diferentes
A. O.
El Ayuntamiento de Viñas ha abierto el plazo de inscripciones para la tercera edición del Trail “Rincón de Aliste”, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre en la localidad zamorana.
Según indicó la organización en una nota de prensa, los corredores podrán inscribirse en una de las cuatro modalidades que se han previsto: Trail Largo, de 19,2 kilómetros con un desnivel aproximado de 680 metros positivos; Trail Corto de 10,4 km. con un desnivel aproximado de 330 metros positivos.
La novedad de este año es que ambas pruebas (Trail Corto y Largo) serán punttuables en el nuevo circuito de montaña “Zamora Trail Series ZTS".
Además, para los Senderistas habrá dos opciones: Ruta Larga, de 9,7 kilómetros con un desnivel aproximado de 277 metros positivos, o la corta, de 5,2 kilómetros y desnivel aproximado de 166 metros positivos.
Al terminar la prueba, habrá una comida de convivencia a cargo del “Restaurante Los Castaños” de Trabazos.
La cita, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, EFI-DUERO, y Caja Rural, entre otros muchos patrocinadores, donará todos los beneficios a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo y supondrá aunar el deporte con el turismo rural para dar a conocer uno de los rincones más bonitos y desconocidos de la provincia.
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