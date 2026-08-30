Daniel Revuelta se lleva a Tordesillas la segunda edición del Torneo "Cabeza de Toro" de ajedrez

Toro volvió a convertirse en uno de los grandes escenarios del ajedrez provincial con la celebración del II Torneo “Cabeza de Toro”, disputado el 29 de agosto en el Seminario Menor dentro del programa festivo de San Agustín. Una cita que tuvo como ganador a Daniel Revuelta, de Tordesillas, imponiéndose en una jornada de lo más emocionante.

La prueba, que se estrenó en 2025 de forma sobresaliente, aprovechó el éxito de esa primera edición con una segunda entrega que elevó el nivel y estuvo marcada por la competitividad y el buen ambiente.

Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez con la colaboración del Ayuntamiento de Toro, Caja Rural de Zamora y la Diputación de Zamora, el torneo se disputó mediante sistema suizo a siete rondas y un ritmo de 10+2, una modalidad rápida que favoreció partidas intensas y resoluciones ajustadas. Luchas sobre los 64 escaques que tuvieron como vencedor al tordesillano Daniel Revuelta, campeón autonómico, que dominó una clasificación general muy igualada. Mientras que, por su parte, Joaquín Sevillano firmó una destacada actuación que le llevó al segundo puesto, siendo el salmantino Juan Calvo completó el podio.

El torneo finalizó con el siguiente cuadro de honor en atención a las diferentes categorías por edades que se disputaron:

Supra 65: Miguel Orlando Chaviano

Miguel Orlando Chaviano Sub 18: Pablo Mensegar

Pablo Mensegar Sub 16: Alfonso Daniel Hernansanz

Alfonso Daniel Hernansanz Sub 14: Diego Campano

Diego Campano Sub 12: Miguel Nieto

En las distinciones especiales de este segundo "Cabeza de Toro", Jorge Merino fue reconocido como mejor jugador local y Alicia del Pozo como mejor jugadora femenina.