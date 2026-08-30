Cortés ya tiene capitanes para su CD Villaralbo antes del inicio de liga

El CD Villaralbo ha anunciado este domingo los nombres de sus jugadores que ejercerán como capitanes a lo largo de la temporada 2026-2027, que arrancará la próxima semana.

Emmanuel Manero , Miguel del Río , Moussa Diarra y Diego González “Cepeda” han sido los elegidos para asumir el liderazgo del vestuario y tendrán la responsabilidad de representar al equipo y al club en cada partido.

Así pues, la capitanía recaerá sobre cuatro jugadores que conocen bien los valores del club y que representan la ilusión y el compromiso que se epera del grupo sobre el terreno de juego este curso. Futbolistas que conocen la valía del brazalete y que serán líderes de un vestuario que debe competir con mentalidad colectiva, siendo los defensores de una afición y un pueblo que espera impaciente el inicio de la liga.