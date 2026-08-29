El Zamora CF suma su primer punto al empatar ante el Athletic de Bilbao B en el Ruta de la Plata

El Zamora CF estrenó la temporada 26-27 como ya es casi tradición, con empate, en este caso ante un Athletic B que se valió de un discutido penalti que Artiz Conde convirtió en el 0-1 cuando el partido llegaba a su fin para adelantarse. Los rojiblancos, que habían mostrado varias caras durante este primer choque del curso, no se rindieron y en el añadido Izan Yurrieta, al que previamente habían anulado una diana, acertó para poner el 1-1 definitivo.

Para esta primera jornada Óscar Cano, después despejar todas las dudas que admitió tener horas antes, apostó por un once formado por Iker Piedra, Gorjón, Luismi Luengo, Dufur, Vergés, Juanje, Mauro Costa, Fabi, Indias, Mascaró y Carbonell, donde solo se encontraban dos jugadores del pasado curso. Fue el equipo elegido para tratar de atestar el primer golpe en esta Liga que tiene como reto alcanzar la gloria que tanto se le ha resistido a este club: el fútbol profesional. Enfrente estaba el Athletic B, un filial de futbolistas talentosos que desembarcaba en la capital del Duero dispuesto a aguar la primera fiesta rojiblanca pero que se vio sorprendido por una salida en tromba de los locales.

El Zamora CF no se lo pensó y mostró desde el pitido inicial un juego agresivo y vertical. Con Mascaró, Carbonell y Fabi como principales referencias en ataque, los rojiblancos buscaron el primer gol de tarde, exigiendo a los “cachorros” a esmerarse en defensa y a tratar de igualar el fuerte envite presentado por los de Cano que tiraban de velocidad y descaro, aunque, eso sí, sin disparos entre los tres palos. La carta de presentación estaba siendo positiva y los aplausos no tardaron en escucharse desde las gradas, reconociendo la buena salida de los suyos, aunque poco a poco las fuerzas se fueron igualando sobre el césped. Los rojiblancos querían mantener el control, pero los visitantes también se acercaban a área contraria y probaron al Zamora a balón parado, tomando poco a poco más protagonismo del deseado y obligando a Iker Piedra a actuar. Superado el ecuador del primer tiempo, los rojiblancos buscaron el premio a balón parado, pero tampoco ahí sorprendieron a un Athletic B que, tras salir vivo de los arrolladores primeros cinco minutos de los anfitriones, vivía mucho más cómodo.

Los zamoranos intentaban otras opciones apostando por la velocidad por bandas, pero tampoco hallaban petróleo, como tampoco lo encontraron los visitantes cuando pidieron una revisión por un supuesto penalti que el colegiado no consideró. Con el VAR y la media hora superada, el ZCF trató de recuperar sensaciones y encarar portería porque, más allá del buen inicio, los tiros a puerta brillaban por su ausencia, pero al descanso se llegó con la firmeza de que quedaba mucho por hacer.

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SEGUNDO TIEMPO

El encuentro se reanudó con un cambio en las filas locales (Isaiah por Juanje) y un Zamora CF que, ahora sí, acarició el gol con un remate de Carbonell que se fue desviado pero que era la mejor ocasión hasta el momento. Al igual que en el primer tiempo, la salida de los locales estaba siendo mejor que la de su rival, al que intentaron encerrar en su área y la duda era saber si esta vez esa superioridad duraría en el tiempo. El Athletic se defendía hasta que, de nuevo, consiguió desatascarse y sacudirse la presión. Estaba claro que algo no terminaba de funcionar, y desde el banquillo, Cano estudiaba soluciones, y apostó por un triple cambio, dando entrada a Losada, Carlos Ramos e Izan. El técnico granadino quería más peso en el centro del campo y más control del juego, para acercarse a esa primera victoria que se estaba resistiendo. No tardó Carlos Ramos, el capitán, en tener una opción a balón parado, pero su balón, bien dirigido, no encontró rematador, mientras que los “cachorros” del Athletic se afanaban en repeler el peligro. Las llegadas rojiblancas empezaban a acumularse y una buena jugada entre el mismo “10”, Fabi y Losada pudo ser el 1-0, pero el delantero no atinó en el remate final. Las prisas y los nervios empezaban a dejarse ver, pero sí era una realidad que el ZCF había llegado mejor a la recta final. Como esto va de goles, lo que faltaba era poner el sello y quien lo tuvo fue Izan Yurrieta tras una gran carrera y un disparo cruzado, aunque el tanto, tras ser revisado, fue anulado por falta previa.

El Zamora CF celebra el gol ante el Athletic B / Alba Prieto

El árbitro ya había conseguido desquiciar a los rojiblancos, pero terminó de hacerlo minutos después cuando decretó la pena máxima en contra que Aritz Conde convertía en el 0-1. Quedaban por delante 8 minutos de prolongación para intentarlo y el ZCF fue a por todas, y se logró. Izan Yurrieta volvió a acertar y esta vez el tanto sí subió al marcador dando el primer punto de muchos a los suyos. No obstante, sí hubo ocasión de la victoria pero Hidalgo envió muy alto lo que pudo ser el 2-1.