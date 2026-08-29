Zamora CF - Athletic de Bilbao B | El Ruta de la Plata vuelve a rugir

Han pasado 77 días desde que el Ruta de la Plata despidió al Zamora CF entre aplausos. No era para menos. El equipo rojiblanco cerraba el partido de ida de la final del play-off por el ascenso a Segunda División con una ligera ventaja (1-0) y miles de seguidores reconocían desde las gradas ese primer golpe asestado. Lamentablemente, seis días más tarde, en la Nova Creu Alta, era el Sabadell quien alcanzaba el fútbol profesional, pero esa dolorosa derrota no silenció las loas que la hinchada zamorana, a pesar de las lágrimas, siguió brindando a los suyos. Poco más de dos meses después, todo comienza de nuevo y el estadio zamorano ya está listo para estrenar una nueva Liga y recibir a sus guerreros. Comienza la temporada 26-27 y para el Zamora CF lo hace con un mandato claro: el del ascenso. Nadie se engaña y nadie se esconde, aunque todos coinciden en que los pasos deben darse de uno en uno.

Celebración del Zamora CF esta pretemporada / Cedida

Tras un periodo estival más que positivo, los focos se encienden de nuevo para alumbrar a un plantel rojiblanco en el que solo continúan seis hombres del pasado curso (Carlos Ramos, Jaime Sancho, Javi Carbonell, Mario Losada, Diego Moreno y Luismi Luengo), pero que se ha confeccionado para cumplir con los retos marcados y embelesar con su juego a los aficionados. La suerte del destino ha hecho que el calendario permita que los primeros encuentros sean en feudo propio, hoy ante el Athletic de Bilbao B y la próxima semana frente al Logroñés de Fermín Sobrón y Bolo, dos oportunidades para seguir enganchando al respetable y empezar a tomar posiciones.

Así, esta tarde a las 19.15 horas el balón volverá a rodar de forma oficial. Al frente de la nave, Óscar Cano admitía tener un "problema" un "bendito problema", no tener claro el once inicial que pondrá en juego. El buen rendimiento y el carácter polivalente de los futbolistas hacen al entrenador, y al resto de aficionados, no tener claro un "equipo titular tipo" o de gala con el que estrenar competición, por lo que todo será una sorpresa que se desvelará minutos antes de que arranque el choque.

Un posible once del Zamora CF esta tarde. / LOZ

Respecto al rival que tendrán enfrente esta tarde-noche, Cano no ocultó que el del Athletic de Bilbao es uno de los mejores filiales de la categoría, que ha realizado una magnífica pretemporada y tiene en sus filas a hombres que suben de forma habitual con el primer equipo, como sucedió el pasado jueves ante el FC Barcelona. De este modo, desde el staff técnico rojiblanco son conscientes de que los "cachorros"llegarán con alguna ausencia importante, pero también tienen claro que medirán fuerzas con futbolistas muy talentosos y rápidos que les pondrán en apuros, y que será uno de los planteles candidatos a estar en la zona alta.

Así las cosas, todo está ya listo. La parte deportiva ha hecho su trabajo y se confía en que desde las gradas se desprenda un buen ambiente que sea la continuidad de todolo vivido el pasado mes de junio cuando se prendió una llama que ni el Sabadell pudo apagar.