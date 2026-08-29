Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Este resultado abrirá los ojos a más de uno, no vamos a ascender en enero"

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, señalaba al término del primer encuentro de liga de los rojiblancos que el empate "fue justo" y que permite abrir los ojos a la gran competencia que se encontrarán los rojiblancos en Primera RFEF, donde avisa que los suyos serán "uno de los mejores equipos". Aunque la liga no será ningún paseo militar, "será muy difícil".

Análisis del partido

El técnico granadino analizó el partido con sinceridad: "La primera parte no ha sido buena, nos costaba mucho enlazar pases para ir a campo contrario y desequilibrarlos. Ellos estaban bien, pero tampoco recuerdo una parada de Iker. Estábamos espesos, con poca llegada y no éramos capaces de elaborar juego y hacer sufrir un poco al rival. Después, con los cambios y la entrada de Izan, que ha hecho daño, hemos visto otro juego. Ahí hemos visto cómo somos y, supongo que en este tramo final ha habido jugadas a revisar".

Cano, en su revisión, tampoco evadió hablar de la acción más polémica: el penalti. "Bajo mi punto de vista en esa acción no puede haber penalti nunca", aseveró, asegurando que no le "duelen prendas para reconocer cuando las circunstancias favorecen", pero en esta ocasión esas circunstancias "perjudicaron". Aunque no hizo sangre de ello, mirando hacia delante.

A Cano, de lo que más le gustó fue la reacción a esa ación. "En esos ocho minutos finales estuvimos bien, con mucha garra y mucho más incisivos", recordó, asegurando que "se tuvo incluso opción de ganar con esa última ocasión de Hidalgo".

Un resultado a tener en cuenta

Cano destacó que el empate "fue justo" y que es un resultado que "no se debe despreciar" porque "el Athletic Club B no deja de ser un filial con mucho talento". Así, el técnico invitó "a seguir" y aseguró que "perder no es una mala noticia". De hecho, buscó una lectura positiva al 1-1: "este marcador nos sirve para entender que, siendo ambiciosos, en el mes de enero no vamos a ascender. No se van a ganar todos los partidos porque hay rivales con poderío". Frase que subrayó asegurando: "no por ello, y ya lo aviso, vamos a ser uno de los mejores equipos de la categoría".

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Llopis: "El empate es justo"

Por su parte, el entrenador del Athletic Club B, Bittor Llopis, analizó el choque en rueda de prensa asegurando: "ha sido un partido abierto y sin excesivas ocasiones para ninguno de los dos equipos. Yo creo que, por ello, el empate es un resultado justo". Una visión que le permitió afirmar que su equipo estuvo tanto "cómodo como incómodo" sobre el Ruta.