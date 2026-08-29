Javier Páez Ramírez, presidente rojiblanco: "El Zamora CF no debe nada a nadie, todo está pactado"

Vuelve la competición, pero parece que el partido en Sabadell fue ayer, ¿tiene vivo ese recuerdo?

Perfectamente, no se me va a olvidar en la vida, pero no por el resultado, ni porque no se consiguiera el ascenso, ya que el objetivo se cumplió con creces, sino por lo vivido: por esa afición, por lo que se convirtió el Ruta en esos partidos, por el viaje, tanta gente apoyándonos, escribiéndome... Fue brutal. No tengo otras palabras que de agradecimiento porque fue brutal. Una experiencia que voy a volver a vivir porque vamos a ascender, pero hasta que llegue, va a ser mi mejor experiencia en el fútbol.

Lo tiene caro: se va a subir. ¿Piensa en el play-off o solo valora el ascenso directo?

La mejor opción, obviamente, es la de subir directo. Te quitas un mes de trabajo y los cruces, que van a ser muy complicados frente a equipos históricos y con mucho presupuesto. De todas maneras, lo primero es empezar la Liga lo mejor posible, ganando o, como mínimo, sin perder. Todos queremos el ascenso directo, pero si no es posible habrá que buscarlo por el play-off.

La pretemporada acabó, precisamente, ganando a dos equipos del otro grupo: Atlético B y Castilla.

Hemos hecho una muy buena pretemporada, pero no me fijo tanto en el resultado. Sí es verdad que, como es normal, te gusta ver a tu equipo ganar hasta los entrenamientos, pero no miro el marcador. Yo lo que miro es que el equipo vaya compactado, sea serio, que sea una plantilla consolidada y que los jugadores en el campo se conozcan.

GALERIA | Ambiente en el Sabadell - Zamora CFD: la afición rojiblanca lo da todo / José Luis Fernández

Vuelvo a Sabadell. Al acabar el partido, David Vizcaíno dijo que quería mantener al grueso de la plantilla, pero solo siguen seis, ¿le hubiese gustado que continuase alguno más?

Obviamente, pero yo entiendo que jugar un play-off es un arma de doble filo porque todo jugador que no tiene contrato se revaloriza. Por mucho que tú quieras hacer un esfuerzo e igualar el precio hay veces que es imposible. La vida del futbolista es muy corta y es normal que ellos miren el dinero y su proyección deportiva. Sí me hubiese gustado quedarme con jugadores, pero si no hay un entendimiento, se tienen que marchar. De todos modos, no me arrepiento de nada, todo lo que hago es trabajar. Aquí se intentan sacar las mejores ofertas y luego está ya en la mano del jugador decir sí o no.

"Me flipa la plantilla"

¿Le gusta la plantilla que se ha confeccionado?

Me flipa la plantilla, me gusta mucho, disfruté mucho en Madrid, me encantó.

En Liga, el ascenso, y en Copa del Rey, hasta donde se llegue.

Es una competición que, aparte de que te mejora los ingresos, gusta. Te sientes como un equipo de Segunda al tener partidos entre semana. Es una presión y un cansancio, pero al que le gusta el fútbol, al que le gusta la pelota, le da igual tener que viajar un miércoles, un martes, un lunes… Esa es la pasión del fútbol.

Y si pasas rondas y te llega un Primera de renombre….

Es una pasada. Así que intentaremos llegar lo más lejos posible y disfrutarla, sobre todo disfrutarla.

Economía rojiblanca

Vamos con números, ¿a cuánto asciende el presupuesto este año?

Ha subido, este año vamos a superar, solamente en plantilla, el millón y medio.

El problema de este país es que hay mucho tiempo libre y se dicen muchas tonterías

¿Económicamente cómo está el club? Hay rumores de impagos.

Nosotros, hablo de mi equipo y de mis empresas, tenemos muchos medios de pago: transferencias, pagarés… trabajamos con muchas fórmulas, pero eso no significa que alguien no vaya a cobrar. Lo que tiene que tener la gente claro es que esto es un equipo de Primera RFEF, una categoría deficitaria. Para poner el club en Segunda, con los ingresos que da, no tienes, pero no tengo yo y no tiene ningún equipo que quiera optar al ascenso, así que si tú quieres subir tienes que poner de tu dinero. Esta es una categoría que no tiene límite salarial y se está convirtiendo, a la hora de fichar futbolistas, en una subasta y se está pagando más que en Segunda. Entonces, hay que entender que es una categoría deficitaria, siempre hay que aportar dinero y si lo quieres profesionalizar, como es nuestro caso, hay unas cargas económicas mensuales muy fuertes, aparte de las inversiones que estamos haciendo. El club, a día de hoy, no debe nada. El club tiene pactado con jugadores sus primas, tiene pactado con proveedores sus facturas, con muchos representantes que ya varios se han liquidado. Tenemos unos acuerdos hechos para pagar en x meses. Nosotros no le debemos nada a nadie, ni nadie nos tiene que decir nada, ni subir nada a las redes sociales. El problema de este país es que hay mucho tiempo libre y se dicen muchas tonterías. Que me llamen a mí o a mi equipo de trabajo y que me digan si mi club debe o no debe algo. Todas las operaciones de pago están pactadas y se están cumpliendo. Pero lo que hay que entender es que hay que llegar a un acuerdo en formas de pago porque si un club no tiene liquidez, tiene que jugar con formas de pago, que son fórmulas financieras para pagar a tus proveedores y clientes. Aquí hay otro problema muy importante, y no hablo de las administraciones públicas de Zamora, y es que el que rige la competición tarda mucho en pagar.

La familia Páez posa en las oficinas de Caja Rural de Zamora junto a Cipriano García y Narciso Prieto en la renovación del patrocinio al Zamora CF de la firma financiera. / Victor Garrido

Habla de la Federación.

Sí. Lo que no es normal que yo, y otros tantos clubes, recibamos esta semana el dinero de la temporada pasada. Yo tengo que pagar cosas, tengo compromisos con proveedores y clientes, sí, pero conmigo no tienen esos compromisos. Esta es una categoría muy bonita, es una pasada, es preciosa, pero es muy deficitaria y encima está muy descuidada.

El otro día habló de la campaña de socios y no ocultó su decepción.

Nosotros desde el minuto 1 hasta el minuto 90 más descuento que estemos en el Zamora vamos a dar siempre el máximo. Vamos a aportar lo que haga falta: el club está al día, va a rueda, al club falta algo y se pone... Somos una propiedad comprometida, nos gusta la gestión, viajamos con el equipo, nos gustan los partidos de fuera, de dentro, de todo. Yo me considero una propiedad diferente para la lejanía que tenemos y para la falta de apego que teníamos con Zamora, que ahora sí tenemos, porque es una empresa más nuestra y ya es algo ya nuestro. Entonces sí estoy decepcionado, porque no se puede entender que metas más de 10.000 personas en un Ruta de la Plata, en play-off, y que ahora no lleguemos ni a 4.000 abonados. Después de lo que estamos haciendo, de haber venido aquí una propiedad, haber liquidado un club, haber saldado la deuda, haber disfrutado de un club en Primera RFEF, haber competido y cumplido el primer objetivo de la primera temporada, haber cumplido con creces el objetivo de la segunda temporada y ahora trabajar en una tercera temporada con un equipo nuevo… Es mucho dinero de lo que se está hablando. Tengo empleados de Zamora, empleados de fuera de Zamora que están trabajando y destinados allí con sus familias, en Sevilla tengo media oficina volcada con el Zamora, a mi familia, mi padre y yo personalmente, todos volcados con el Zamora. Vemos que hay tanto apoyo por nuestra parte y que después recibimos tan poco, pues, claramente, eso me molesta.

¿Se han arrepentido de haber comprado el Zamora CF?

Nunca nos vamos a arrepentir.

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¿Y se ha marcado el Grupo Páez una fecha límite para estar aquí?

No. Lo que hay que tener claro, y esto es lógico, es que no nos vamos a quedar toda la vida en Zamora, pero yo creo que eso lo entiende cualquier persona. ¿Qué Zamora va a pertenecer ya a nuestra vida para siempre? Eso te lo aseguro. Nosotros tenemos viviendas ya en Zamora, compartimos una vida allí cada vez que vamos, nos acogéis y nos acoge la ciudad de maravilla. Para mí Zamora, el día de mañana, se venda o no se venda, va a ser parte de mí, porque son muchas cosas las que estamos compartiendo, pero esto es una empresa. Cuando nosotros consideremos que nuestros objetivos se han cumplido, al ser una empresa, la pondremos en venta si lo creemos conveniente.

¿Hay un plazo para ello?

No tenemos un plazo, pero también te digo una cosa, hay que ser coherentes. Si vemos que el Grupo Páez no consigue el objetivo que se marcó cuando se compró la entidad, no vamos a poner más de lo que cuesta, pero tampoco vamos a dejar el proyecto porque nos cansemos y digamos, ya no podemos más y lo dejamos a la deriva. No. A lo mejor cuando creamos conveniente, Dios quiera que no, pero si el objetivo no se cumple y creemos que tenemos una persona que puede encabezar el proyecto y una empresa solvente, se analizaría.

¿No es algo que se planteen ahora mismo?

No, ahora mismo lo que queremos es trabajar, empezar ya la temporada y disfrutar. Veremos si conseguimos el objetivo que también sería por el bien de la ciudad, de los zamoranos, de los aficionados y de todos, también del comercio y empresarios, porque el fútbol mueve masas, mueve millones, mueve miles de euros, céntimos, lo mueve todo. Zamora se merece recibir esa placita en Segunda División, que yo creo que era nuestra este pasado año, pero por cosas del destino no pudo ser.