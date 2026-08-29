Las enseñanzas de don Manuel Ruiz de Lopera, al servicio del Zamora CF

Javier Páez Ruiz de Lopera es lo que popularmente se conoce como un hombre de fútbol. Su apellido materno habla por sí solo, así como su trayectoria, y es que siempre estuvo al lado de su tío, el inolvidable Manuel Ruiz de Lopera, en su época en el Real Betis Balompié, donde conoció la gloria, pero donde también vivió en primera persona la cara más amarga del fútbol. Todo un aprendizaje que desde hace años pone al servicio del Zamora CF.

A don Manuel le conocía todo el mundo, en Sevilla y fuera de la capital hispalense. Su carisma y personalidad le hacían absolutamente arrollador allá por donde pasaba y suyas son múltiples anécdotas que quedan en la historia del fútbol español, muchas ya convertidas en leyenda. A su lado, con un perfil mucho más discreto, estaba siempre Javier Páez, su sobrino y también empresario, que desembarcó en Zamora en junio de 2024 dando al club rojiblanco la vida que se le estaba acabando.

Su vínculo con el fútbol

Sin embargo, el empresario andaluz no era un hombre nuevo en el negocio. Su relación con este mundo arrancó en 1992 cuando Ruiz de Lopera llegó al Betis de su alma y de su corazón y tuvo que hacer frente a una deuda de unos 1.075 millones de las antiguas pesetas. Ahí comenzó todo y Javier Páez fue aprendiendo y asumiendo responsabilidades que se centraron en un primer momento en la contabilidad hasta entrar, posteriormente, en el Consejo de Administración bético, donde permaneció hasta el año 2010, momento en el que Ruiz de Lopera vendió el 51% del accionariado. Con el corazón verdiblanco intacto, pero con el lógico desgaste de los años, la familia se desvinculó de la dirección del club, aunque manteniendo una fidelidad inquebrantable a unos colores que ahora comparten con el rojo y blanco.

Volviendo a 2010, con la lección aprendida por todo lo vivido, las alegrías y los sinsabores, Javier Páez se centró en la gestión de sus empresas, dándose un respiro alejado de clubes deportivos, pero siempre mantuvo el "gusanillo" del fútbol, analizando diferentes opciones que le iban llegando. Así, años después entró en el CD Gerena, donde compartió responsabilidades con más accionistas, pero, tras clasificarlo para el play-off a Segunda RFEF, decidió vender su parte y esperar una oportunidad que le permitiera una dirección en solitario, quizá más presidencialista, en familia, con el Grupo Páez como único responsable.

Llega el Zamora CF

Ese momento llegó y en el Zamora CF se recuerda a la perfección. La temporada 23-24 estaba siendo muy complicada con los problemas judiciales del entonces presidente Víctor de Aldama que entendió a la perfección que el único modo de darle vida al club era vender, y así lo hizo. Era el mes de junio, con el equipo ya ascendido a Primera RFEF, pero con la economía bloqueada, por lo que la cuenta atrás por la supervivencia de la entidad del Duero se puso en marcha. Fue ahí cuando en los mentideros zamoranos se escuchó por primera vez el nombre de Javier Páez, sobrino y heredero de Ruiz de Lopera, que había fallecido unos meses antes, y cuyo nombre retumbaba como un oasis en el desierto. "Todo comenzó un fin de semana en Marbella. Me llamó nuestro abogado deportivo y me dijo que el Zamora CF estaba en venta. El proyecto me gustó y a la semana, después de reunirnos con Aldama, estaba cerrado", recuerda el empresario. De hecho, fue el propio Aldama quien se desplazó a Sevilla para dar por zanjado el acuerdo con la firma y un apretón de manos bajo una imagen del Cristo del Gran Poder, tan venerado por la familia Páez que ahora ha podido conocer la Semana Santa zamorana.

Los Páez, junto a Víctor de Aldama / Cedida

A partir de ahí, y con el verano encima, tocó ponerse manos a la obra con un importante desembolso económico para que la maquinaria empezase a funcionar y con unas premisas claras que Javier Páez ha aprendido a lo largo del tiempo. "Son los futbolistas los que te dan los éxitos. Si no inviertes en ellos, es imposible. Tiene que existir una buena gestión y que cada uno esté en su sitio". Esos son algunos de los consejos que don Manuel dio a su sobrino favorito, pero sobre todo aprendió que "hay que saber escuchar y la importancia de tener humildad".

Más de dos años después

Han pasado algo más de dos años desde que este grupo empresarial asumiera la dirección del Zamora CF, siendo el presidente Francisco Javier Páez Ramírez, y todos tienen claro que "nadie se arrepiente de la decisión tomada". Ahora, el reto es continuar y cuando se le pregunta si está en sus planes la venta del Zamora CF Páez insiste en que en lo único que piensa es en dar "un proyecto de estabilidad". Además, el sevillano confiesa que Zamora y el Zamora CF le han conquistado más allá del negocio del fútbol. "Amo al Betis, pero lo que estoy viviendo con el Zamora CF no lo he vivido nunca antes", asegura el empresario sevillano quien, después de lo experimentado durante el pasado play-off donde se acarició el ascenso, tampoco se olvida de la afición. "Estoy muy agradecido a la ciudad y a los aficionados. Respondieron como yo esperaba que lo iban a hacer y fue maravilloso".

"Amo al Betis, pero lo que estoy viviendo con el Zamora CF no lo he vivido nunca antes"

Lamentablemente, el sueño del ascenso tuvo que aplazarse y el Zamora CF afrontará una nueva temporada en Primera RFEF, la tercera con el Grupo Páez al frente y con el objetivo del ascenso en el horizonte. Quedan meses de esfuerzo y trabajo en busca del fútbol profesional, pero ya hay una victoria: Zamora y el Zamora CF han conquistado a la familia Páez Ruiz de Lopera.