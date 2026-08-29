El CD Villaralbo cierra la pretemporada con empate

Empate del CD Villaralbo en el último amistoso de la pretemporada. Los azulones cerraron su periodo de preparación en Salamanca, ante el equipo Juvenil de División de Honor de Unionistas, en el anexo del Reina Sofía. Los azulones, con un once formado por Miguel, Peralta, Sana, Cepeda, Konate, José María, Blanco, Theo, Tomi, Emma y Romario, trataron de dominar desde el primer instante. Fruto de este ímpetu inicial llegó el primer gol de la tarde, y fue de estrategia con una falta botada por Emma que Cepeda cabeceó a la perfección para poner el 0-1 cuando apenas se había cumplido el primero cuarto de hora. Los de Pablo Cortés buscaron más e incrementaron la presión, aunque manteniendo la seguridad atrás y en este contexto fueron pasando los minutos hasta llegar al descanso, donde seguía reinando el triunfo por la mínima de los villaralbinos.

Tras el descanso el ritmo subió y los charros doblaron la apuesta, con recompensa. El Juvenil de Unionistas anotó dos tantos (uno de ellos de penalti) con el que dio la vuelta al marcador. A partir de ahí, Cortés movió la coctelera y metió más oxígeno, con premio. Miguel, tras recibir un buen balón de Moussa, puso el 2-2 que, a la postre, fue definitivo. Con este resultado, el equipo pone fin a su pretemporada y ya comienza a pensar en la competición que se iniciará el próximo fin de semana en Tercera RFEF.

En concreto, los de Cortés debutarán a domicilio ante el Burgos B en un choque que arrancará el domingo 6 de septiembre a las doce del mediodía.