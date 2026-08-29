El Caja Rural River Zamora firma una nueva victoria ante La Bañeza

El Caja Rural River Zamora continúa avanzando en su preparación y suma una nueva victoria en esta pretemporada. El conjunto zamorano se impuso este viernes por 7-2 al CD La Bañeza en el pabellón Ángel Nieto, en el que fue el segundo amistoso de la semana y una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos, ritmo competitivo y sensaciones de cara al comienzo de la competición.

El equipo dirigido por Juanito llevó el peso del partido durante los 40 minutos y reflejó sobre la pista su superioridad con un marcador que terminó siendo contundente.

El técnico valoró especialmente la capacidad de sus jugadores para afrontar un escenario diferente al de anteriores compromisos, ya que La Bañeza planteó un encuentro con bloque bajo y una defensa cerrada, tratando de aprovechar los posibles errores del River en la salida y circulación del balón. Esta situación permitió al conjunto zamorano trabajar situaciones ofensivas que todavía no había podido desarrollar demasiado durante la pretemporada. Pese a ello, las sensaciones volvieron a ser positivas.

Juanito, entrenador del River Zamora / Victor Garrido

El técnico considera que el equipo mantiene una “línea ascendente” tanto en actitud como en compromiso, al mismo tiempo que continúa incorporando y mejorando diferentes facetas del juego.

Más allá del resultado, el encuentro ante La Bañeza volvió a cumplir con el objetivo principal de estas semanas, seguir creciendo como equipo. La victoria supone además un nuevo impulso después del triunfo conseguido el pasado martes y permite al Caja Rural River Zamora cerrar una semana con dos victorias. El objetivo real está marcado para el 19 de septiembre, fecha del primer partido de Liga, por lo que el River Zamora encara las próximas semanas con la intención de seguir puliendo detalles y acercarse progresivamente a su mejor versión.