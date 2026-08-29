El Caja Rural Atlético Benavente se queda sin el Trofeo de Ferias 2026

El Caja Rural Atlético Benavente no pudo levantar el Trofeo de Ferias al perder en una mala segunda mitad. La primera parte resultó muy entretenida en La Rosaleda, con unos locales que dieron espectáculo y que se adelantaron con un gol de Juanlu para llegar 1-0 al descanso. Sin embargo, con el arranque de la segunda mitad, el Guardo despertó y dio la vuelta al marcador. Jugando de cinco, los blanquiazules lo intentaron pero la épica no fue posible (3-6).