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Fútbol

La Primera RFEF del Zamora CF avanza hacia su profesionalización

La Federación Española de Fútbol reúne a los clubes para exponerles novedades en una categoría que sigue siendo muy deficitaria para los participantes

La plantilla del Zamora CF conoce las novedades y cambios en la normativa

La plantilla del Zamora CF conoce las novedades y cambios en la normativa / ZCF

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Con el inicio de la Primera RFEF ya vislumbrándose, la Real Federación Española de Fútbol convocaba esta misma semana a los clubes participantes, entre ellos al Zamora CF, a una nueva reunión informativa para exponerles algunas de las novedades de este próximo curso 26-27. Con presencia de Rafael Louzán en este encuentro telemático, se presentaron algunas iniciativas encaminadas a lograr una mayor profesionalización de la categoría como son la puesta en marcha una nueva aplicación de scouting para los clubes, cuestiones relativas a las licencias, ayudas, grupos de trabajo, árbitros, patrocinios, comunicación, horarios y derechos audiovisuales con una oferta televisiva que, tal y como recordaron, contará con ocho operadores nacionales y cinco a nivel regional.

Desde las entidades se mostraron satisfechos por los pasos adelante que se dan en esta categoría, antesala del fútbol profesional, aunque conscientes todos de que se necesitan más ayudas directas ya que la Primera RFEF sigue siendo deficitaria. Respecto a los horarios, otro tema que inquieta a los clubes puesto que depende de ellos una mayor o menor presencia de público, parece confirmarse que los partidos en jornada de lunes quedan restringidos a estas primeras semanas y se tratará de respectar los horarios "preferidos" por las entidades, sin que eso sea garantía de nada, recordando desde el Zamora se pidió priorizar el domingo por la tarde como primera opción como local, siempre que fuera posible, en la horquilla entre las 16 y 17.00 horas.

Apoyo al pueblo ceutí

Continuando en el plano institucional y bajo el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", el Zamora Club de Fútbol ha querido mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la difícil situación que está atravesando en las últimas semanas. Desde el club, insistieron en su mensaje al subrayar que "Ceuta es España. Lo es por historia, por derecho y por el sentimiento de miles de españoles que viven allí y que, en momentos como este, merecen sentir el respaldo de todos". "Por ello, desde el Zamora CF queremos trasladar nuestro apoyo a toda la ciudadanía ceutí y, de manera especial, a un club amigo como la AD Ceuta FC, a sus jugadores, trabajadores y aficionados", añadieron en un comunicado. Así, mañana sábado, con motivo del debut liguero ante el Bilbao Athletic, a las 19:15 horas en el estadio Ruta de la Plata, el equipo saltará al terreno de juego con unas camisetas y una pancarta con el lema: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, una iniciativa con la que pretenden hacer visible un mensaje de apoyo y cercanía con la ciudad autónoma en unos momentos especialmente complicados.

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La plantilla conoce las novedades y cambios en la normativa

Por otro lado, la plantilla del Zamora CF recibió esta semana de inicio liguero la visita de Omar Álvarez, árbitro de Primera RFEF. Los futbolistas rojiblancos pudieron conocer de primera mano las novedades y cambios en las reglas y normativas de esta temporada que arranca hoy viernes con los primeros encuentros, aunque el debut de los de Cano será mañana en el Ruta.

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