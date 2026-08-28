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Fútbol / Primera RFEF

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Hay mucha ilusión puesta en lo que viene"

El granadino se mostró "muy contento" con el equipo confeccionado

Óscar Cano, este viernes, en el Ruta

Óscar Cano, este viernes, en el Ruta / P. F.

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Paz Fernández

Paz Fernández

Animado e ilusionado por la nueva temporada que está a punto de comenzar y con el deseo de transmitir a todos ese buen espíritu que reina en el Ruta de la Plata, a pocas horas del debut del Zamora CF. Así se encuentra Óscar Cano quien recordó (aludiendo a lo ocurrido en Sabadell) que no se puede vivir en la desgracia, sino que hay que mirar hacia adelante. “Tenemos un reto magnífico delante de nuestros ojos. Treinta y ocho jornadas apasionantes, con un montón de dificultades, con un montón de vaivenes, muchos de ellos, con su dificultad añadida, habrá felicidad, habrá de todo… será apasionante”, auguró el granadino. “Hay mucha ilusión puesta en lo que viene”, reiteró el técnico rojiblanco quien sí aprovechó para pedir unión alrededor del club, lo que dará, a su juicio, una mayor estabilidad al proyecto para poder conseguir el mejor rendimiento.

Respecto al equipo que se ha confeccionado, solo tuvo buenas palabras y comentó que se han basado en su propia realidad. “Yo creo que David Vizcaíno ha hecho un trabajo excepcional, sabiendo dónde se tenía que situar, por su experiencia, por el presupuesto que tiene el club y por las ambiciones que existen. No podemos obviar que hay un montón de jugadores que han acabado en otros clubes y otros que no pudimos renovar, pero estoy muy contento”. Sobre este asunto expuso que “las constantes vitales de este equipo son magníficas” pero también recordó que habrá muchos más equipos satisfechos con el plantel confeccionado y con el que saldrán a competir. No obstante, sí subrayó que en el Zamora CF deben centrarse en ellos mismos “con humildad y con los valores que representa esta ciudad, con paciencia, tranquilidad, humildad y, evidentemente, con mucha ambición, para poder estar entre los mejores”, pero se alejó de palabras como ascenso o play-off que ahora mismos solo servirían para ponerse una presión extra cuando todavía el balón no ha empezado ni a rodar.

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Lo que sí aseguró es que el equipo llega a este inicio de competición mejor de lo que él auguraba y él achacó esta circunstancia a que se han fichado jugadores que “son complementarios, es decir, ya están potencialmente preparados para jugar juntos”, efectivos, también con mucho dinamismo y otros que aportarán una mayor estabilidad al juego, todo un cóctel perfecto con el que esperan obtener en mayor rendimiento posible.

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