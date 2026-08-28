Golf
Todo listo para el el “XXV Torneo de golf Ayuntamiento Villarrín de Campos”: la torre de la iglesia está en juego
El plazo de inscripción está abierto para esta cita que será el 20 de septiembre
A. O.
El 20 de septiembre se celebrará, en el campo de golf del municipio, el “XXV Torneo Ayuntamiento Villarrín de Campos”, con motivo de las próximas fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos. Se trata de una competición que se afianza cada año más debido a la cantidad de jugadores asistentes, ya que su trofeo especial es una réplica de la torre de la iglesia de la localidad, hecha en bronce, que se entregará al ganador de Scratch.
Obtendrán premio también la ganadora de Scratch femenino, y los primeros clasificados de Primera y Segunda Categoría. Se reconocerá del mismo modo al Driver más largo y al Approach más cercano. La modalidad de juego será Stableford individual y el plazo de inscripción ya está abierto, se pueden realizar en el mismo Campo de Golf, por teléfono o a través de la página web del Campo. Se entregará un obsequio a todos los participantes y se dará un tentempié a mitad de recorrido. Al finalizar el torneo se realizará un sorteo entre los asistentes y se ofrecerá un ágape.
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