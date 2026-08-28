Joaquín Anatol, ganador absoluto del I Torneo de Ajedrez Moraleja del Vino

De "sobresaliente" se puede calificar el desarrollo del I Torneo de Ajedrez Moraleja del Vino, una competición incluida en el programa de la Semana Cultural del municipio y que destacó por el alto nivel competitivo y por el magnífico ambiente vivido a lo largo de toda la jornada. Ajedrecistas veteranos, jóvenes talentos y aficionados compartieron partidas en una cita que volvió a demostrar el creciente auge del ajedrez en la provincia de Zamora.

La organización del evento corrió a cargo del Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, y contó también con la colaboración del Ayuntamiento de Moraleja del Vino, Caja Rural de Zamora y la Diputación de Zamora, cuyo apoyo fue clave para garantizar el excelente desarrollo de la competición.

En el apartado deportivo, se disputó mediante un sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 5 minutos más 5 segundos de incremento, una modalidad rápida y exigente que propició encuentros intensos y emocionantes hasta la última ronda.

Ganadores

El vencedor absoluto fue Joaquín Anatol, la segunda posición fue para Diego Campano, mientras que Ernesto Ruiz completó el podio con un meritorio tercer puesto.

En la categoría Supra 65, el triunfo fue para el maestro cubano Miguel Orlando Chaviano. Entre los jugadores más jóvenes destacaron Juan Tomás, como campeón sub-16, y Guillermo Cachafeiro, como vencedor sub-12. Dentro de los premios especiales, Ricardo Julio Gayo recibió el reconocimiento al mejor jugador local de Villalpando, mientras que Noelia Diez obtuvo el galardón a la mejor jugadora femenina.

Este I Torneo de Ajedrez de Moraleja del Vino se integra dentro del circuito zamorano de ajedrez, una iniciativa que está ayudando de forma decisiva a impulsar y estructurar la competición en toda la provincia. Desde el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez se sigue trabajando para fortalecer este circuito y acercar el ajedrez a públicos de todas las edades, promoviendo valores como la concentración, el respeto y la estrategia. El próximo Torneo del circuito será en Toro este 29 de agosto.