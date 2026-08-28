Fútbol / Regional de Aficionados
Goleada del Noname en Fresno de la Ribera
El equipo de la interrogación ganó 0-4
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A. O.
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