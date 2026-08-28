Felipe Barrientos, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Hay que ser más duros, de principio a fin"

El BM Caja Rural Zamora no descansa. Tras caer el pasado miércoles en su vuelta al Ángel Nieto, en lo que fue su cuarto amistoso de preparación (24-28 frente a Base Oviedo), hoy vuelve a la pista. El equipo pistacho seguirá avanzando en su puesta a punto, en este caso ante el Burgos y a domicilio (18.00 horas), y lo hace dispuesto a dar pasos delante de cara al inicio de la competición.

Cada partido cuenta

Cada partido, más allá del resultado, cuenta, y el propio Felipe Barrientos, entrenador del BMZ, ofrecía a pie de pista sus impresiones al acabar el último compromiso poniendo en valor que "tuvimos muchos picos de rendimiento altos". "De hecho, los primeros minutos logramos que ellos pidieran tiempo muerto, los incomodamos. Pero, claro, después hay unas desconexiones que al final cada una de ellas son 4 o 5 goles abajo". Así, el chileno se mostró partidario de "tratar de mantener el nivel, que es difícil porque el ritmo al que estamos intentando jugar es alto y eso tiene sus consecuencias también. Por supuesto que esto viene con una carga de trabajo de la pretemporada, así que intentaremos que esos minutos buenos se prolonguen". Con este primer argumento, el responsable de banquillo zamorano se mostró partidario de trabajar por un objetivo claro: ampliar el tiempo de calidad sobre la cancha. "El desafío es que el jugador ofrezca mejores minutos, porque dan buenos minutos, pero se tiene que prolongar. Es el gran desafío que tenemos como equipo". Asimismo, tuvo palabras para los recién llegados al equipo, que poco a poco se están acoplando al juego colectivo, pero, apostilló, "no solamente al modelo, que es nuevo, sino a quien se la pasa, a quien le da una indicación. Son muchas las cuestiones y queda mucho por delante".

Margen de mejora

A este respecto, el técnico se refirió de las cuestiones que él ve con más margen de mejora. Hablando de la defensa, admitió una irregularidad y falta de consistencia, teniendo como reto el ser "duros desde el principio y hasta el final". "A nivel táctico, creo que presentamos ideas nuevas, como por ejemplo los impares, pero eso se tiene que asentar mejor porque los impares salen, pero el retorno cuesta un poco. Pero bueno, yo pienso que en general se puede sacar una parte positiva, aunque es verdad que también hay un pedazo de la tarta que todavía es mejorable".

Para acabar dejó claro que, aunque hoy volverán a buscar sensaciones positivas en Burgos, no le preocupan los resultados e indicó al respecto que cuando se confeccionó la pretemporada "se pensó en jugar contra gente de la máxima categoría, si no hubiésemos enganchado a gente de ligas inferiores y nos hubiésemos dado aquí un baño de alegría y de espectáculo que también te engaña. El objetivo de esta pretemporada es chocar contra la realidad con la cual tú te vas a enfrentar durante todo el año y eso es lo que nos está pasando", recordó, más todavía teniendo en cuenta que vuelven a una categoría muy dura como es la División de Plata para la que tienen que estar preparados.