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Fútbol / Tercera RFEF

El CD Villaralbo cierra este sábado la pretemporada

Los azulones disputan su último amistoso ante el División de Honor de Unionistas

CD VILLARALBO

CD VILLARALBO / Cedida

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A. O.

Zamora

El CD Villaralbo despide este sábado la pretemporada para ponerse en "modo liga". El equipo de Pablo Cortés se desplaza hasta Salamanca para medirse al Juvenil División de Honor de Unionistas a partir de las 17.15 horas en un choque que volverá a servir para ver la progresión de los jugadores y comprobar en qué punto se encuentran. Después de varias semanas de preparación y de diferentes encuentros amistosos, Copa Federación incluida, el equipo encara esta última cita con la mirada puesta ya en el inicio de una temporada que se presenta ilusionante y donde el primer reto será la salvación. El partido ante Unionistas División de Honor supondrá una nueva oportunidad para que el equipo siga ganando ritmo, automatismos y sensaciones antes de que llegue la competición oficial, en un estreno de Liga que será a domicilio frente al Burgos Promesas, donde tratarán de sumar los primeros puntos en juego.

Victoria del filial

Al igual que el primer equipo, el filial de Álvaro Vacas también avanza en su puesta a punto. En este caso, la plantilla acumulaba una nueva victoria (1-2) en el polideportivo municipal de Montehermoso.

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