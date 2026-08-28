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Fútbol / Primera RFEF

Carlos Ramos, capitán del Zamora CF: "Cuando estamos unidos somos imparables"

El rojiblanco auguró una bonita temporada en la que el objetivo, además del ascenso, será volver a enganchar a miles de aficionados

Carlos Ramos, este viernes en rueda de prensa.

Carlos Ramos, este viernes en rueda de prensa. / P. F.

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamorano, capitán y veterano. A sus 31 años, Carlos Ramos afronta una nueva temporada en el club rojiblanco y lo hace con un mayor peso en el vestuario, aunque con la ilusión intacta por todo lo que está por venir. Así lo expuso este viernes en la rueda de prensa previa a la primera jornada de Liga donde recordó que “venimos de un año muy bonito, pero con un final muy duro”. “Estamos a horas de empezar una nueva Liga, una nueva Liga ilusionante, con muchas ganas de hacer, como mínimo, lo del año pasado” donde se rozó el ascenso a Segunda División, y donde se logró algo más importante: unir a la afición alrededor del equipo. “Eso para mí, como zamorano, es lo más bonito. Obviamente, ojalá consigamos ese ansiado ascenso, pero creo que volver a unir a la ciudad, volver a enganchar a la ciudad con un deporte, con el fútbol, en este caso, creo que es lo más bonito y lo que más tenemos que buscar”, comentó el jugador.

A este respecto, y tras las palabras de decepción del presidente, Javier Páez Ramírez, por los números que arroja la campaña de socios, Ramos comentó que “en pretemporada se ha visto lo que podemos ofrecer. Un equipo que es muy divertido, muy ambicioso, tiene muchísima energía. Creo que se ha podido comprobar que cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, Zamora es imparable, tanto en fútbol, en baloncesto… en cualquier lado. Creo que cuando estamos unidos todos, demostramos que somos una ciudad muy potente y es lo que quiero transmitir”. De este modo, se mostró deseoso de que los que acudan al Ruta de la Plata, ya sean 3.000, 4.000 o 2.000, “animen y jueguen el partido porque va a ser una temporada muy bonita”.

Juventud y dinamismo

En su comparecencia, el capitán del Zamora CF también habló de cómo es la plantilla, de la que destacó su juventud y su dinamismo. “Tenemos muchos futbolistas en tres cuartos de campo que son muy dinámicos, muy alegres, muy verticales. Muy divertidos de ver, de jugar con ellos. Otros que somos menos dinámicos, pero que disfrutamos de esa gente que está por delante, que se mueve, que no para de moverse. Están en esa edad de hacer muchas cosas en el fútbol y pienso que tienen años y condiciones para ganar mucho dinero en el fútbol. Y esperamos que este sea un gran año para ellos, para subir con el Zamora, para meterse en el fútbol profesional y ojalá no desaprovechen la oportunidad porque va a ser un año muy bonito”, auguró Ramos.

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Respecto a este carácter joven y la falta de más hombres con experiencia, expuso que se puede notar en momentos de mucha presión, pero lo suplirán con “energía y piernas”, y él mismo deberá ponerse al frente. “Al final son muchos años de experiencia, hay muchas situaciones en las que te dan ese bagaje, transmitirles tranquilidad y que tengan son futbolistas profesionales y van a saber asumir todo eso”. Además, Carlos Ramos tratará de inculcar ese amor por los colores, el orgullo e, incluso, el dolor que sintieron en Sabadell, todo para llegar “mínimo a lo del año pasado”.

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