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Balonmano / División de Plata

El BM Caja Rural Zamora cae en un nuevo amistoso en Burgos

Los "Guerreros de Viriato" acusan el desgaste físico y cierran otra intensa semana de preparación con una abultada derrota en El Plantío (37-27)

Un instante del partido del BM Zamora en Burgos.

Un instante del partido del BM Zamora en Burgos. / Cedida

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El Balonmano Caja Rural Zamora sigue quemando etapas en esta pretemporada tan exigente que está protagonizando de cara a obtener la mejor puesta a punto para su regreso a Plata. Dentro de este periodo de preparación, y tras haber jugado el miércoles en el Ángel Nieto, los "Guerreros de Viriato" se enfrentaron a una nueva batalla, en este caso ante el Balonmano Burgos, con quien comparte categoría, en un encuentro que concluyó con un abultado resultado en contra (37-27).

Una vez más, el reto marcado por el staff técnico liderado por Felipe Barrientos iba más allá de los marcadores, y todo pasaba por dar nuevos pasos adelante y desvelarse como un plantel más sólido de principio a fin, aunque teniendo en cuenta, eso sí, el cansancio acumulado por las sesiones de trabajo. Esta circunstancia se dejó ver en El Plantío, con una primera mitad en la que los locales estuvieron más acertados. Aunque los zamoranos lo intentaron fueron a rebufo para llegar al descanso con un 20-14 en el marcador.

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Con la reanudación, siguió el reparto de minutos y las probaturas sobre la pista, pero el acierto de los anfitriones se mantuvo. El BM Burgos fue ampliando su ventaja hasta situarse 10 arriba (37-27). A partir de ahora, al BM Caja Rural Zamora le resta solo un encuentro de preparación: el Memorial Manuel Camba que se presentará oficialmente este lunes en el Ayuntamiento y que es sin duda la "gran cita del verano" para el club.

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