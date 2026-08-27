El Zamora CF alza la voz: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende

Bajo el lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, el Zamora Club de Fútbol ha querido mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la difícil situación que está atravesando en las últimas semanas.

Desde el club, insistieron en su mensaje al subrayar que “Ceuta es España. Lo es por historia, por derecho y por el sentimiento de miles de españoles que viven allí y que, en momentos como este, merecen sentir el respaldo de todos”. “Por ello, desde el Zamora CF queremos trasladar nuestro apoyo a toda la ciudadanía ceutí y, de manera especial, a un club amigo como la AD Ceuta FC, a sus jugadores, trabajadores y aficionados”, añadieron en un comunicado.

Este sábado, con motivo del debut liguero ante el Bilbao Athletic, a las 19:15 horas en el Estadio Ruta de la Plata, el equipo saltará al terreno de juego con unas camisetas y una pancarta con el lema: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, una iniciativa con la que pretenden hacer visible un mensaje de apoyo y cercanía con la ciudad autónoma en unos momentos especialmente complicados.