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Fútbol

La Peña del FC Barcelona Viriato de Zamora celebra su sexto aniversario con un amplio programa de actividades en Villardeciervos

Las celebraciones serán este próximo sábado con presencia de Juan Carlos y Eusebio Sacristán

Foto de familia en la Plaza Mayor de Zamora de la Peña Barcelonista Viriato, el pasado año. | CEDIDA

Foto de familia en la Plaza Mayor de Zamora de la Peña Barcelonista Viriato, el pasado año. | CEDIDA

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Abril Oliva

Villardeciervos será el epicentro este sábado 29 de agosto del extenso programa de actividades organizado por la Peña Barcelonista Viriato, con motivo del sexto aniversario desde su fundación. Todo arrancará a las 10 de la mañana con un partido amistoso entre la PB Viriato y una selección cervata, donde se incluirán integrantes de los 14 hasta los 50 años, para asistir después a otro encuentro mixto para jóvenes de 10 a 13 años, anunciando que habrá medallas para todos.

Ya a las 12.30 horas, con los partidos finalizados, se ha previsto una charla con los exjugadores azulgrana Juan Carlos y Eusebio Sacristán, que contarán anécdotas de sus años en el Barça y responderán a cuestiones y dudas de los asistentes sobre el pasado y el presente del fútbol, con todos los cambios producidos en la forma de vivir, jugar y disfrutar del balompié.

Cartel anunciador de las actividades de la Peña Barcelonista Viriato de Zamora

Cartel anunciador de las actividades de la Peña Barcelonista Viriato de Zamora / Cedida

Los participantes en esta “gran quedada” también podrán hacerse fotos y levantar la Copa de la Liga lograda por el Barcelona, para pasar después a una comida de convivencia y la entrega de preseas y trofeos, que pondrá el broche de oro a una bonita jornada de convivencia.

Podrán asistir tanto los socios de la Peña Viriato como allegados y aficionados, conscientes de que deberán adquirir los tickets cuyos precios se han establecido en 30 euros los adultos y 20 los menores de 20años.

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Se espera conseguir un gran ambiente en una jornada que puede acabar en Zamora, en el Ruta de la Plata, con la asistencia al Zamora CF – Athletic B que abrirá la Liga en Primera RFEF a las 19.15 horas.

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