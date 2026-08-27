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Fútbol Sala

Nuevo test de preparación para el River Zamora frente a La Bañeza

El partido amistoso se desarrollará mañana viernes en el Ángel Nieto (20.00 horas)

Plantilla del River Zamora Caja Rural. | CEDIDA

Plantilla del River Zamora Caja Rural. | CEDIDA

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A. O.

Zamora

El Caja Rural River Zamora regresa mañana viernes a la pista para afrontar un nuevo compromiso de pretemporada. El conjunto zamorano recibirá a La Bañeza FS en el pabellón Ángel Nieto, en un encuentro que servirá para continuar avanzando en la preparación de cara a una temporada que cada vez está más cerca. El equipo llega a esta cita con buenas sensaciones después de la victoria lograda el pasado martes ante el Tres Columnas, un resultado que refuerza la confianza del vestuario y premia el trabajo realizado durante estas primeras semanas de preparación.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Juanito afronta el encuentro con los pies en la tierra y con la mirada puesta en seguir creciendo. Tal y como recordaron desde el club en una nota de prensa, la pretemporada continúa siendo un periodo clave para ganar ritmo, ajustar conceptos y seguir construyendo la identidad del equipo antes del inicio de la competición oficial. La cita ante La Bañeza supondrá además una nueva oportunidad para que los jugadores sigan acumulando minutos y sensaciones sobre la pista, esta vez arropados por su afición en el Ángel Nieto. El objetivo será mantener la línea de trabajo y aprovechar cada amistoso como una prueba más dentro del camino hacia el comienzo de la temporada. El duelo entre Caja Rural River Zamora y La Bañeza FS se disputará mañana, a las 20.00 horas, en el pabellón Ángel Nieto.

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De forma paralela, desde la directiva del River continúan con la campaña de socios y abonados "Juntos, Somos River", con la que el club zamorano quiere reforzar el vínculo entre el equipo y su afición.

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