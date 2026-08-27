Los hermanos Félix y Demetrio Pinto, del Bádminton Zamora, deslumbran a nivel internacional

El CD Bádminton Zamora sigue escalando con paso firme en su paso por el circuito europeo de bádminton. Los hermanos Pinto dejaron huella en Francia, en el "FZ Forza International Jeunes Nouvelle-Aquitaine", con dos quintos puestos para Félix en Sub-13, y un oro y un bronce para Demetrio en Sub-15, que alarga su preparación para el Europeo.

En concreto, Félix Pinto se estrenaba en competición internacional, en su categoría, la sub13, y rubricó un magnífico papel, y es que el zamorano conseguía llegar a la ronda de cuartos de final tanto en individual como en dobles, junto a su compañero Daniel Chasco (Estella). Con estos dos quintos puestos, el joven deja claro que sigue habiendo futuro en el bádminton zamorano en estas categorías inferiores.

Por su lado, Demetrio hacia una competición impecable, y más teniendo en cuenta que aún se encuentra en proceso de pretemporada, siendo este un campeonato cuyo objetivo era sumar minutos y ritmo en pista. En individual masculino se colaba en la ronda de semifinales tras muchos partidos de una igualdad absoluta y una exigencia física y mental muy elevadas. Ya en esta ronda caía por dos sets abajo, habiendo contado con un 20-16 a su favor en el segundo, que finalmente caía del lado de su adversario, Veret, jugador francés que forma parte de la selección francesa sub15 y que también acudirá al campeonato de Europa como también lo hará el integrante del Bádminton Zamora, que recibió la llamada de la Federación hace semanas.

A este bronce, se suma el increíble oro de Deme junto a su compañero Nuno Alonso (Galicia), ganando también partidos muy complicados ante jugadores que ya se han encontrado anteriormente en el circuito europeo, destacando que una de las parejas a las que vencieron también formarán parte del plantel francés en el europeo.