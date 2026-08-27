Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuenta atrás para Fromago. El montaje de los puestos comenzará la próxima semanaUna nueva charca naturalizada se suma al paisaje de ValorioAlimento, comederos y bebederos para la fauna "desvalida" tras el incendio de FermoselleLos pueblos del municipio de Galende, sin agua apta para el consumoSayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres
instagramlinkedin

Bádminton

Los hermanos Félix y Demetrio Pinto, del Bádminton Zamora, deslumbran a nivel internacional

Félix lograba dos quintos puestos en Sub-13, mientras que Demetrio se hacía con un oro y un bronce en Francia

Félix y Demetrio Pinto, junto al entrenador del Bádminton Zamora, Aitor Llandres

Félix y Demetrio Pinto, junto al entrenador del Bádminton Zamora, Aitor Llandres / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paz Fernández

Paz Fernández

El CD Bádminton Zamora sigue escalando con paso firme en su paso por el circuito europeo de bádminton. Los hermanos Pinto dejaron huella en Francia, en el "FZ Forza International Jeunes Nouvelle-Aquitaine", con dos quintos puestos para Félix en Sub-13, y un oro y un bronce para Demetrio en Sub-15, que alarga su preparación para el Europeo.

En concreto, Félix Pinto se estrenaba en competición internacional, en su categoría, la sub13, y rubricó un magnífico papel, y es que el zamorano conseguía llegar a la ronda de cuartos de final tanto en individual como en dobles, junto a su compañero Daniel Chasco (Estella). Con estos dos quintos puestos, el joven deja claro que sigue habiendo futuro en el bádminton zamorano en estas categorías inferiores.

Por su lado, Demetrio hacia una competición impecable, y más teniendo en cuenta que aún se encuentra en proceso de pretemporada, siendo este un campeonato cuyo objetivo era sumar minutos y ritmo en pista. En individual masculino se colaba en la ronda de semifinales tras muchos partidos de una igualdad absoluta y una exigencia física y mental muy elevadas. Ya en esta ronda caía por dos sets abajo, habiendo contado con un 20-16 a su favor en el segundo, que finalmente caía del lado de su adversario, Veret, jugador francés que forma parte de la selección francesa sub15 y que también acudirá al campeonato de Europa como también lo hará el integrante del Bádminton Zamora, que recibió la llamada de la Federación hace semanas.

Noticias relacionadas y más

A este bronce, se suma el increíble oro de Deme junto a su compañero Nuno Alonso (Galicia), ganando también partidos muy complicados ante jugadores que ya se han encontrado anteriormente en el circuito europeo, destacando que una de las parejas a las que vencieron también formarán parte del plantel francés en el europeo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce mil plantas de petunias y 5.800 ornamentales de otras especies: así se repartirán por toda la provincia a través de la Diputación
  2. Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
  3. El cura de Mahíde deja su pastoral viajera por los pueblos
  4. Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
  5. Una nueva centenaria para la provincia de Zamora: el siglo de luz, magisterio y labores de Rosa Carbajal
  6. ¿Por qué rechazar un centro de datos que creará cientos de empleos en Zamora? Estas son las alegaciones de los que se oponen al proyecto
  7. Investigan un presunto caso de pederastia en el seno de la Iglesia en Zamora
  8. Muere una mujer tras recibir un disparo de su pareja mientras cazaban en Palencia

VÍDEO | El festejo taurino más singular: más de 500 años de la "Fuente de Vino" de Toro

Trump firma el cambio oficial del nombre del Lago Ontario a Lago América

Trump firma el cambio oficial del nombre del Lago Ontario a Lago América

Zamora, entre los mejores lugares de España para ver el eclipse de Luna de este viernes

Zamora, entre los mejores lugares de España para ver el eclipse de Luna de este viernes

Unos 67.000 desplazamientos y una autovía en obras en Zamora en la última operación especial de tráfico del verano

Unos 67.000 desplazamientos y una autovía en obras en Zamora en la última operación especial de tráfico del verano

La Junta anuncia que Agricultura estará entre las consejerías con mayor aumento de presupuesto tras las protestas del campo

La Junta anuncia que Agricultura estará entre las consejerías con mayor aumento de presupuesto tras las protestas del campo

Investigan a un padre por dejar conducir una minimoto a su hijo de siete años

Investigan a un padre por dejar conducir una minimoto a su hijo de siete años

Más de 2.000 agricultores reclaman a la Junta 150 millones de euros para salvar la próxima sementera

Más de 2.000 agricultores reclaman a la Junta 150 millones de euros para salvar la próxima sementera

Castilla y León pedirá pruebas de edad para menores migrantes si el Gobierno no acredita su documentación

Castilla y León pedirá pruebas de edad para menores migrantes si el Gobierno no acredita su documentación
Tracking Pixel Contents