Baloncesto
Gerardo Hernández, presidente del CB Zamora, reclama un compromiso político para no alargar la construcción de un nuevo pabellón en la ciudad
El actual equipo de Gobierno tiene elaborado un estudio para un nuevo multisusos en Vista Alegre
P. F.
Con motivo de la presentación de la Copa Castilla y León de baloncesto, que se desarrollará en Zamora los próximos días 3, 4 y 5 de septiembre, el presidente del CB Zamora, anfitrión de esta competición, aprovechó para preguntar sobre la futura construcción de un nuevo pabellón en la ciudad que permitiría ampliar el aforo, que más personas disfrutarán del baloncesto (y de otras muchas actividades) y, por ende, incrementar la recaudación en un club “humilde como el nuestro”.
Consciente de que existe una intención del actual equipo de Gobierno de llevar a cabo este proyecto, en concreto en la zona de Vista Alegre, Gerardo Hernández también recordó que habrá elecciones municipales en el mes de mayo, lo que podría ralentizar e incluso paralizar esta iniciativa, dependiendo de quien sea ganador en los comicios. Por eso, más allá de los colores políticos, solicitó un compromiso de los grupos para seguir adelante con el proyecto ya que hay parte avanzada y no empezar de cero.
El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, recogió el guante y recordó que ellos sí tienen un estudio preliminar ya elaborado para la cosntrucción de un pabellón multuusos y pidió un compromiso político al resto de grupos para continuar con el trabajo ya hecho en caso de que ellos no continúen gobernando en el Consistorio.
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