Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Losán prolonga ya durante 14 meses el permiso retribuido de sus trabajadores en VillabrázaroPueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertasIker Piedra y Fran Árbol toman el relevo: Cuatro nuevos guantes y la esencia del arco rojiblancoCasi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en ZamoraSayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres
instagramlinkedin

Atletismo

Fuentesaúco vuelve a correr con su tradicional Carrera Popular del Garbanzo

La cita contó con medio millar de participantes, entre Cross y la Marcha para andarines

Salida de la Carrera Popular del Garbanzo de Fuentesaúco

Salida de la Carrera Popular del Garbanzo de Fuentesaúco / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

LOZ

Fuentesaúco volvió a disfrutar de su tradicional Carrera Popular del Garbanzo, una prueba que ya ocupa un lugar destacado en el calendario estival de la villa y que cada año, coincidiendo con la Semana Cultural, reúne a corredores, andarines, familias y vecinos en torno al deporte y la convivencia.

En esta edición, la carrera volvió a contar con una importante participación. 200 corredores, entre las diferentes categorías, se dieron cita para afrontar el recorrido, mientras que la categoría de andarines reunió a 238 participantes, demostrando que la propuesta va mucho más allá de la competición y que son muchos los que aprovechan esta jornada para disfrutar del deporte de una manera diferente.

La jornada volvió a tener como uno de sus grandes protagonistas al público. A medida que los participantes se acercaban a la meta el ambiente iba creciendo. Vecinos y visitantes se congregaron para recibir a los corredores y acompañar sus últimos metros, convirtiendo la llegada en uno de los momentos más especiales de la jornada. Y es precisamente esa imagen la que define buena parte del espíritu de esta carrera popular.

La prueba se ha convertido así en una de esas actividades que consiguen reunir a diferentes generaciones, algo que pocas veces pasa. Los más pequeños tienen su espacio en las categorías inferiores, mientras que corredores adultos y andarines encuentran también su momento para participar y disfrutar del recorrido.

Con cada edición, esta cita deportiva vuelve a demostrar que el deporte popular tiene una capacidad especial para hacer pueblo. Durante unas horas, las calles de Fuentesaúco se convierten en el escenario de una jornada en la que correr, caminar, animar y encontrarse forman parte de una misma experiencia.

Noticias relacionadas

La Carrera Popular Garbanzo de Fuentesaúco cerró así una nueva edición dentro de la Semana Cultural, manteniendo viva una tradición que ya forma parte del verano de la villa y que, año tras año, continúa reuniendo a cientos de personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce mil plantas de petunias y 5.800 ornamentales de otras especies: así se repartirán por toda la provincia a través de la Diputación
  2. Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
  3. El cura de Mahíde deja su pastoral viajera por los pueblos
  4. Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma
  5. Una nueva centenaria para la provincia de Zamora: el siglo de luz, magisterio y labores de Rosa Carbajal
  6. ¿Por qué rechazar un centro de datos que creará cientos de empleos en Zamora? Estas son las alegaciones de los que se oponen al proyecto
  7. Muere una mujer tras recibir un disparo de su pareja mientras cazaban en Palencia
  8. El cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad

Una nueva charca naturalizada se suma al paisaje de Valorio

Una nueva charca naturalizada se suma al paisaje de Valorio

ZamorArte lleva la música sacra a San Cipriano para financiar la restauración del patrimonio diocesano

ZamorArte lleva la música sacra a San Cipriano para financiar la restauración del patrimonio diocesano

¿Tu perro deja el pienso en el cuenco? Esto es lo que puedes hacer para que vuelva a comerlo

¿Tu perro deja el pienso en el cuenco? Esto es lo que puedes hacer para que vuelva a comerlo

Accidente en la N-630 de Zamora: dos coches colisionan y una mujer resulta herida

Accidente en la N-630 de Zamora: dos coches colisionan y una mujer resulta herida

Partidos, charla de dos ex del Barça, exhibición de la Copa y comida: la Peña Viriato celebra su aniversario

Partidos, charla de dos ex del Barça, exhibición de la Copa y comida: la Peña Viriato celebra su aniversario

Adiós al suavizante: por qué cada vez más personas usan vinagre en la lavadora y qué beneficios y riesgos tiene

Adiós al suavizante: por qué cada vez más personas usan vinagre en la lavadora y qué beneficios y riesgos tiene

Fuentesaúco vuelve a correr con su tradicional Carrera Popular del Garbanzo

Fuentesaúco vuelve a correr con su tradicional Carrera Popular del Garbanzo

Si alguien repite estas tres frases, fíjate en lo que hace después

Si alguien repite estas tres frases, fíjate en lo que hace después
Tracking Pixel Contents