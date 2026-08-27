Fuentesaúco vuelve a correr con su tradicional Carrera Popular del Garbanzo

Fuentesaúco volvió a disfrutar de su tradicional Carrera Popular del Garbanzo, una prueba que ya ocupa un lugar destacado en el calendario estival de la villa y que cada año, coincidiendo con la Semana Cultural, reúne a corredores, andarines, familias y vecinos en torno al deporte y la convivencia.

En esta edición, la carrera volvió a contar con una importante participación. 200 corredores, entre las diferentes categorías, se dieron cita para afrontar el recorrido, mientras que la categoría de andarines reunió a 238 participantes, demostrando que la propuesta va mucho más allá de la competición y que son muchos los que aprovechan esta jornada para disfrutar del deporte de una manera diferente.

La jornada volvió a tener como uno de sus grandes protagonistas al público. A medida que los participantes se acercaban a la meta el ambiente iba creciendo. Vecinos y visitantes se congregaron para recibir a los corredores y acompañar sus últimos metros, convirtiendo la llegada en uno de los momentos más especiales de la jornada. Y es precisamente esa imagen la que define buena parte del espíritu de esta carrera popular.

La prueba se ha convertido así en una de esas actividades que consiguen reunir a diferentes generaciones, algo que pocas veces pasa. Los más pequeños tienen su espacio en las categorías inferiores, mientras que corredores adultos y andarines encuentran también su momento para participar y disfrutar del recorrido.

Con cada edición, esta cita deportiva vuelve a demostrar que el deporte popular tiene una capacidad especial para hacer pueblo. Durante unas horas, las calles de Fuentesaúco se convierten en el escenario de una jornada en la que correr, caminar, animar y encontrarse forman parte de una misma experiencia.

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La Carrera Popular Garbanzo de Fuentesaúco cerró así una nueva edición dentro de la Semana Cultural, manteniendo viva una tradición que ya forma parte del verano de la villa y que, año tras año, continúa reuniendo a cientos de personas.