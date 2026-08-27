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Baloncesto

El Caja Rural CB Zamora, gran anfitrión de la Copa de Castilla y León de baloncesto ante Tizona y Palencia

La competición se celebrará del 3 al 5 de septiembre en el Ángel Nieto

Presentación de la Copa Castilla y León de baloncesto, este jueves en el Ayuntamiento

Presentación de la Copa Castilla y León de baloncesto, este jueves en el Ayuntamiento / Alba Prieto

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Paz Fernández

Paz Fernández

Por tercer año consecutivo, la capital del Duero será sede la Copa de Castilla y León en la que los tres equipos de la región en Primera RFEF pugnarán por estar en la final donde les espera el San Pablo Burgos. El Caja Rural CB Zamora será, por tanto, anfitrión de una competición que se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento que aporta para este evento 7.500 euros, tal y como expuso Pablo Novo. Como representante del club estuvo su “alma mater”, Gerardo Hernández de Luz, quien agradeció el apoyo de las instituciones públicas y, como no, de su principal patrocinador, Caja Rural, y de la Territorial, recordando que sin ellos sería muy complicado salir a competir. El presidente del CB Zamora también dio su papel a la afición que “está ansiosa” de ver al equipo y de disfrutar de unos jugadores que afrontan la temporada con ilusión.

Respecto a la Copa, que será también Memorial Marioano López Ortega, tomarán parte Palencia, Tizona y CB Zamora, y se medirán en formato liguilla los días 3, 4 y 5 de septiembre. El primer encuentro será el jueves 3 entre Zamora y Palencia, a las 20.00 horas, para continuar el viernes 4 con un Palencia-Tizona a las 19.00 horas, mientras que el sábado, a partir de las cinco de la tarde, medirán fuerzas Zamora y Tizona. La final ante San Pablo será el día 16 en casa del equipo que resulte ganador de esta fase preliminar. Las entradas podrán adquirirse en la sede del club y online.

También tomó la palabra en esa presentación Laura Huertos, en representación de Caja Rural, y Óscar Castañeda. El presidente de la Federación de Castilla y León quiso agradecer al CBZ, y a todos los que lo han hecho posible, la organización de esta Copa y auguró las ganas que tiene la afición local de volver a llenar las gradas del Ángel Nieto después de un último partido épico en el que se quedaron a un canasta de clasificarse para los play-offs a la ACB.

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Así, tras semana y media de entrenamientos, el equipo de Saulo Hernández probará en qué momento se encuentra, teniendo en cuenta que todavía quedan efectivos por llegar.

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