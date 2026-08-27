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PUERTA CERRADA

El Atlético anuncia oficialmente que no negociará con el Barça por Julián Álvarez por su falta de "ética" y "respeto"

El consejo de administración del club rojiblanco refrenda "de forma unánime" la decisión de Gil Marín, lo que implica el aval del fondo de inversión Apollo, propietario de la entidad madrileña

Así fue la monumental pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano

Así fue la monumental pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano

Javier Vendrell Camacho

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Julián Álvarez no jugará en el FC Barcelona esta temporada. Ya no hay margen para la duda. Si hasta ahora era el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, quien había mantenido cerrada esa puerta, ahora lo hace el consejo de administración de la entidad en bloque. Es decir, Apollo, propietario de la mayoría accionarial del club, el dueño, refrenda el "no" rotundo a la operación.

Lo ha dado a conocer el Atlético en un comunicado oficial inaudito, en el que no le cierra la puerta de salida al delantero argentino, pero sí el puente aéreo hacia Barcelona. Y lo hace por la falta de "ética" y "respeto" de la entidad que preside Joan Laporta.

"El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez", recoge el comunicado.

El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes

Consejo de administración del Atlético

Decisión "unánime"

La decisión ha sido adoptada "de forma unánime" por todos los consejeros de la entidad. Y es este un matiz clave, pues implica que, además del propio Gil Marín, que ahora es accionista minoritario tras años como propietario de la entidad junto a Enrique Cerezo, el fondo de inversión Apollo también avala la postura.

El Barça mantenía hasta ahora una mínima esperanza de retomar la operación en estos últimos días de mercado, pese a que Gil Marín ya dejó claro hace semanas que el Atlético no iba a traspasar a Julián Álvarez ni por los 100 millones ofrecidos por el Barça, ni por los 150 de la oferta fantasma del Real Madrid, "ni por 200".

Julián Álvarez, durante el Atlético-Villarreal.

Julián Álvarez, durante el Atlético-Villarreal. / AFP7 vía Europa Press

Segundo día sin entrenar

El aquelarre vivido por el futbolista en su regreso al Metropolitano, el domingo, no ha alterado la situación. Tampoco su oportuna ausencia en los dos últimos entrenamientos por una presunta indisposición, interpretada como medida de presión y rebeldía ante una salida rumbo a Barcelona que Julián calificó implícitamente como "su sueño".

El comunicado llega 24 horas después de que Joan Laporta hiciera hecho unas declaraciones a los medios del Barça insistiendo en su interés por fichar al delantero argentino: "Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho".

El Barça realizó una única oferta por el futbolista, de 100 millones de euros pagaderos en varios plazos. Eso ocurrió hace más de dos meses y, tras su rechazo, el club azulgrana no se ha vuelto a dirigir al Atlético con una propuesta mejorada. En ese ínterin, Julián hizo unas declaraciones durante el Mundial pidiendo ser traspasado, sin mencionar a la entidad rojiblanca.

El Arsenal, única opción de Julián

El Arsenal queda ahora como única posible vía de salida para Julián antes de que el martes se cierre el mercado de verano. El club inglés ha mantenido durante el verano cierto interés en el argentino, sin que haya profundizado en las negociaciones. Entre otras cosas, porque sabe que el futbolista priorizaba al Barça y es reticente a regresar a Inglaterra, donde ya vivió como jugador del Manchester City.

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Si esa vía no se concreta, Julián continuará en el Atlético y deberá restablecer los puentes rotos con su afición durante el verano. "El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", remarca el comunicado del consejo de administración rojiblanco.

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Fuente: El Periódico

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