Unai Dufur, jugador del Zamora CF: "Había muchas ganas de llegar a este momento"

La Liga ya está aquí. ¿Cómo afrontáis esta semana del debut?

Es una semana distinta. Empieza lo bonito de este trabajo y todos somos conscientes de ello. Hay más tensión, más nervios, pero también muchas ganas. Estamos enchufados.

¿Se ha hecho larga la pretemporada?

Había ganas de que llegara este momento, pero no se ha hecho pesada. Al jugar dos partidos por semana todo se hace más ameno y no resulta tan largo.

Has formado pareja habitual con Luismi. ¿Cómo está funcionando esa conexión?

En la posición de central es clave entenderse bien. Cuanto más conozcas las fortalezas y debilidades del compañero, mejor funciona la defensa. Para eso sirve la pretemporada y los entrenamientos.

Por delante hay mucho talento ofensivo. ¿Os tocará trabajar mucho atrás?

Defender es cosa de todos. Aunque los de arriba estén para marcar, saben que también tienen que ayudar atrás. Es lo que toca.

En el último amistoso llevaste el brazalete. ¿Qué supone para ti ser capitán recién llegado?

Es un orgullo y una responsabilidad extra. Es bonito que el míster confíe en ti para algo así y que vea en ti ese papel dentro del equipo.

La plantilla es muy joven. ¿Te toca ejercer de veterano?

Tengo 27 años, no soy mayor, pero comparado con el resto sí que estoy entre los más veteranos y los que más tiempo llevan en la categoría. Y hay que ejercer ese rol.

¿Qué tal tu adaptación a Zamora? ¿Conoces ya bien la ciudad?

Llevamos un mes viviendo aquí y la ciudad ya la conocemos bastante. Zamora es pequeñita y, con las tardes libres, da tiempo a recorrerla.

Ya has jugado en casa en pretemporada. ¿Qué esperas del debut oficial?

Creo que no tendrá nada que ver. Cuando empieza la Liga la afición aprieta más y habrá más gente que contra la Cultural. Creo que será un partido muy bonito.

¿Os veis preparados para luchar por el objetivo del ascenso?

Se puede hablar de lo que se quiera, pero creo que será un año bonito. Tenemos un buen grupo y podemos hacer cosas importantes.