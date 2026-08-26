Triatlón
Pepa García arrasa en Mérida y se proclama campeona ibérica y campeona de España en distancia Standard
La benaventana arrasa en Mérida dominando la prueba de su categoría entre triatletas lusos y españoles
J. B.
El triatlón provincial sumó este domingo un nuevo éxito con la brillante actuación de Pepa García, que se impuso con autoridad dentro de su categoría en el Campeonato Ibérico de Triatlón Standard, disputado en Mérida y que reunió a deportistas de España y Portugal. La prueba sirvió además para coronar a los campeones nacionales por grupos de edad en la misma distancia, compuesta por 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo sin drafting y 10 km de carrera a pie.
La triatleta benaventana firmó una competición impecable desde el primer segmento. En la natación abrió hueco junto a una rival portuguesa, logrando una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre el grupo perseguidor. Esa renta resultó decisiva para afrontar con confianza el tramo ciclista, donde Pepa volvió a demostrar su fortaleza: atacó desde el inicio, se marchó en solitario y amplió aún más la diferencia antes de la transición final.
Con una sólida ventaja, encaró los 10 kilómetros de carrera a pie con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho. Mantuvo el ritmo, controló la prueba y cruzó la meta como ganadora absoluta, adjudicándose tanto el título ibérico como el de campeona de España en la clasificación conjunta de todos los grupos de edad femeninos.
Una actuación sobresaliente que confirma su excelente momento de forma y la sitúa como una de las grandes protagonistas del triatlón nacional en este cierre de verano.
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