Fabi, jugador del Zamora CF: "Afrontamos el estreno de liga de forma natural"

¿Cuáles son sus sensaciones tras acabar la pretemporada?

Mi sensación es que hemos ido de menos a más. éramos un grupo nuevo y nos teníamos que ir conociendo. Ha sido un proceso natural y hemos terminado con buenas sensaciones ante dos filiales importantes.

¿Esas sensaciones han dado paso a nervios por el estreno liguero?

No hay nervios. Afrontamos el estreno de manera natural, dejando que todo fluya. Creo que los nervios se quedarán fuera del campo.

El objetivo es ambicioso. ¿Cree que hay equipo para lograrlo?

Siempre pienso en grande. Vengo de ser campeón con el Deportivo Fabril y, viendo el equipazo que hay, siento que somos capaces de lograr el objetivo.

¿Es un equipazo también en el vestuario?

Sin duda. Todo nace de ahí. Es un gran equipo en todos los sentidos.

En pretemporada, dada su posición, le hemos visto ejercer un rol con mucha libertad similar a Kike Márquez. ¿Pesa su sombra?

No vi mucho jugar a Kike, aunque hablan mucho de él. Su sombra no me pesa. Respetando mucho a Kike, yo trato de buscar mi camino y de cumplir con lo que me pide el míster que es jugar con libertad, moverme por todo el campo y asociarme con mis compañeros.

Dentro de ese camino, Zamora no es nueva para usted. ¿Se acuerda de haber jugado aquí antes?

No lo recuerdo. Hay personas que me han dicho que marqué gol aquí siendo pequeño. Me sorprende que se acuerden de ello.