El CB Zamora y Caja Rural renuevan su vínculo: unidos por el baloncesto y la ilusión de una ciudad

CB Zamora y Caja Rural renovaron hoy su vínculo con la firma del convenio que hace de la firma financiera sea el principal patrocinador del club de baloncesto zamorano. Una unión lógica, pura y con el crecimiento del deporte en la localidad como principal objetivo, aunque no el único. También está alimentar la ilusión que supone ver al primer equipo de la entidad codearse con los más grandes de España y, quizá, alcanzar pronto la élite del baloncesto nacional.

Narciso Prieto, en nombre de Caja Rural, hizo constar la admiración por el trabajo detrás del CB Zamora que encarna tanto su presidente, Gerardo Hernández de Luz, como su familia. "Solo podemos dar las gracias tanto a lo que representa Gerardo como a su familia y lo que representan, una vida dedicada al baloncesto de Zamora llena de llanto, risas, esfuerzo y cariño", aseguraba, resaltando "la devoción a un deporte y un territorio" que hace imposible hablar de baloncesto en Zamora sin su figura.

"Dar continuidad a un proyecto cuando estás sentado con amigos, se habla un mismo idioma y el objetivo es común, persiguiendo el éxito de lo que acontece en Zamora y formar parte de la vida de las familias y aficionados zamoranos, es sencillo", admitía Prieto, afirmando que el apoyo de Caja Rural de Zamora es natural, ya que "se trata de dar continuidad a lo que representa el CB Zamora y Gerardo, como presidente del club, buscando mantener la posición de privilegio que ocupa hoy el baloncesto local en España". Un lugar en Primera FEB que tiene "más importancia de la que trasciende en el día a día" y que "es un auténtico orgullo" y debe "valorarse como lo valora la afición llenando el pabellón".

Prieto, aseguró que es "maravilloso" ver como en Zamora se puede "sacar talento joven" y realizar la labor que está completando un CB Zamora del que supone "todo un orgullo ver a Caja Rural ser el espónsor principal y como llevan el nombre de la caja por todo el país". "Nos hace sentir satisfechos, útiles y da sentido a la propia caja", que siempre será aliado de proyectos como este y buscará "que todavía crezca más".

Gerardo Hernández de Luz, presidente del CB Zamora, no dudó en agradecer las palabras de Narciso Prieto y a Caja Rural, por su apoyo incondicional. "La actividad que desarrollamos no es reconocida por todos igual. Narciso y la Caja tienen una idea muy clara de lo que es la Primera FEB", aseguró el máximo mandatario azul, razonando: "pocos que son los escogidos para formar parte de esta categoría. De las 161 ciudades con más de 50.000 habitantes de España, solo 16 están en esa categoría y tenemos el privilegio de ser una de ellas".

"Somos un invitado incómodo en la categoría porque no respondemos a los presupuestos que tenemos y esa realidad, en la que ganar nos cuesta un esfuerzo grande, la hemos ganado a pulso", aseguraba Hernández de Luz, afirmando que este tercer año "es importante" y, pese a que se parte "un poco más atrás en comparación los demás debido a las inversiones que se han realizado en otros clubes cuyas condiciones económicas", el Caja Rural CB Zamora tiene un elemento que potencia su rendimiento: ilusión. "Nuestros jugadores y Saulo tienen más ilusión que todos los demás participantes y esa ilusión mueve montañas", aseveró, subrayando: "Este es un club que trabaja por y para los zamoranos, y esperamos no defraudar a Caja Rural de Zamora que tiene ese mismo espíritu".

Por lo que respecta al capítulo deportivo, el presidente del CB Zamora señaló que la entidad se encuentra "satisfecho" con el apoyo que recibe a nivel institucional y empresarial, contando con "un poco más de presupuesto" y observa como "multiplicar el público por dos o por tres" se presenta como la única vía para crecer. Un camino que depende de un futuro pabellón con más aforo, por el que se trabaja y que se espera para respaldar "el gran apoyo que se recibe" y de "opciones de estar en Primera FEB con intención de algo más".

Además, Gerardo Hernández de Luz indicó que la composición del grupo avanza por buen camino y que la clave del CB Zamora es "dar forma a grupos que estén por y para el equipo al cien por cien" y que su trabajo en los últimos años ha dado fama al equipo de "club rehabilitador", lo que ha permitido fichajes importantes a última hora de mercado por "suelos impensables" que llevan al grupo a competir. Una estrategia que se ha llevado a cabo este año y que ha dado lugar "a dos o tres fichajes interesantes" que se darán a conocer próximamente.