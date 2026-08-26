Carlos Ramos, jugador del Zamora CF: "Estos jugadores me han demostrado que compiten como bestias"

Nueva temporada, nuevo proyecto… ¿y el mismo Carlos Ramos?

Sí, esperemos, esperemos que el mismo Carlos Ramos dé el último tramo del año pasado, que creo que es el que todos queremos ver. Llevo dos años buenos en esta Primera RFEF, asumiendo el rol de capitán desde la marcha de Dani y este año noto más ese rol de veterano. Contamos con un equipo muy joven y espero que pueda inculcarles un poco ese zamoranismo que tengo dentro y que saquen todo lo que tienen porque son muy buenos jugadores. Creo que nos vamos a divertir y, para ello, espero que sea el mismo Carlos Ramos y, como mínimo, el mismo Zamora CF.

Con tanto fichaje, su rol de capitán será clave. ¿Cómo trabajas ese liderazgo y haces para inculcar ese zamoranismo en el vestuario?

Creo que sale de manera natural, no es algo que me imponga, no es algo que sepa hacer o se pueda lograr de forma artificial. Poco a poco aportaré matices para que vean cómo siento esto, cómo siento Zamora, club y ciudad. Me sale de manera natural y espero que lo vayan cogiendo de tal manera.

Ese zamoranismo se notó entu renovación con un mensaje muy emocional. ¿Por qué se hizo tanto de rogar el acuerdo?

Al final, se tardó más porque es una negociación, un acuerdo en donde ambas partes quieren lo mejor para sí mismos. En este caso, porque soy de Zamora, creo que tenía que cecer un poco más, pero al final todos pusimos de nuestra parte y, aunque mas tarde de lo deseado, lo importantes es que estamos aquí. Que estamos juntos, de la mano de los Páez, de Vizcaíno, del mister... ilusionado como siempre, con muchísimas ganas de hacer un buen año y de que podamos disfrutar, al menos, como el año pasado.

La pretemporada se agota. ¿Cómo ves al equipo? ¿Lo notas preparado y con potencial?

No lo voy a negar, al principio de pretemporada tenía el miedo de ver cómo iban a competir los chicos porque son gente muy joven y que vienen de equipos en los que, quizá, no había esa presión de quedar arriba. Sin embargo, me han demostrado que son "unos bestias", que compiten como si fueran veteranos, como si llevaran toda la vida jugando al fútbol. Hay que darles confianza, la necesitan y nos ayudará a todos para que disfruten aquí. Y si ellos lo hacen, lo haremos todos.

El listón ha subido tras la temporada pasada. ¿Da vértigo escuchar hablar de play-off o ascenso?

El "presi" ha dicho que ascenso directo. Sabemos lo difícil que es con los equipos que hay; con esos equipos que vienen de Segunda y la inyección de presupuesto que tienen. Aun así, , estamos aquí para asumir el riesgo, la presión y veo al grupo capacitado para llevarla. Además, esta ciudad y su afición ayuda a llevar esa presión. Esperemos estar a la altura y tener un gran año todos juntos.

¿Quién crees que nos puede sorprender esta temporada?

No lo sé. Los jóvenes… a Fabián no lo conocía y es un chico que va a ganar mucho dinero en el fútbol. Pero bueno, como él, hay otros tantos como Izan o Pau, que es increíble, que nos harán vibrar este curso.