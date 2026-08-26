El Caja Rural BM Zamora vuelve al Ángel Nieto para enfrentarse al Base Oviedo

El Caja Rural BM Zamora regresa hoy a su casa, el Ángel Nieto, para disputar el primer partido de la temporada como local. Un duelo de puesta a punto, enmarcado en la pretemporada que no avanza con resultados positivos para el técnico Felipe Barrientos y los suyos. Dinámica a cambiar a partir de las 20.00 horas frente a Confía Base Oviedo.

Los "Guerreros de Viriato" pisaron la última vez su hogar como equipo de Primera Nacional. Hoy lo harán como conjunto de División de Honor Plata, una categoría mucho más exigente a la que tendrá que readaptarse cuanto antes del bloque pistacho.

Lalo lanza a portería obstaculizado por un defensor del BM Cangas. / Rober Pastoriza

Buscando elevar el nivel, los pistacho trazaron un calendario de pretemporada ambicioso, buscando rivales que ofrecieran alta dificultad como los que se encontrarán en liga. Sin embargo, eso se ha traducido en derrotas para el BM Caja Rural Zamora en sus duelos de pretemporada. Primero, ante Base Oviedo (36-30); después ante todo un BM Cangas de Asobal (35-22); y por último, contra Cisne BM (38-32).

Hoy, el BM Caja Rural Zamora vuelve a escena intentando cambiar el rumbo con ayuda de su grada. Además, lo hace frente a un Confía Base Oviedo al que plantó cara en Asturias y al que recibe ahora con mucho más recorrido como equipo. El equipo de Felipe Barrientos tiene más gasolina, más horas de vuelo, y eso debería dejarse notar en el estreno ante su público.

La contienda, que permitirá disfrutar a la afición de los nuevos fichajes por primera vez, tendrá entrada gratuita para los socios que ya hayan adquirido su abono de temporada.